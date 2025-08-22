Estable la economía de México a pesar de políticas de EU: Sheinbaum

Ciudad de México. La situación económica de México permanece estable, a pesar de diversos factores, como las políticas de Estados Unidos contra los migrantes, por lo que no se han cumplido los pronósticos de quienes esperaban un mal desempeño del país, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La nueva situación que ha puesto el gobierno de Estados Unidos a todos el mundo, y en particular a México, tiene sus efectos. Había quien apostaba a que eso iba a tirar la economía mexicana, que nos iba a ir muy mal, que no habría desarrollo, finanzas públicas, que iba a haber más endeudamiento, y la verdad es que no”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum admitió que la situación internacional, en particular la relacionada con las remesas impuestas por Washington, “tiene sus impactos”. Muchos inversionistas estaban esperando para ver cómo estaba la situación, pero con todo y eso, la inversión extranjera directa es récord, el peso está muy bien, y las variables macroeconómicas, muy bien”.

Un ejemplo de ello, aseguró en Palacio Nacional, es que el salario mínimo tuvo un aumento de 12.5 por ciento, “y la inflación es una de las más bajas. Y lo más importante es el empleo, que afectó en sectores como producción automotriz, pero el impacto fue muy poco en la economía mexicana”.

En cuanto a la inflación, destacó que en la actualidad ese indicador está 0.01 por encima del nivel que tuvo en la segunda quincena de julio, “prácticamente está igual, comparado con el de hace un año, que estaba en 5.16, por factores externos. Ahora es de 3.49, y es importante mantenerla baja”.

De igual manera, la presidenta recalcó que la disminución de los índices de pobreza y desigualdad en México se debe a que “el modelo económico cambió. Cambió la visión a una que tiene como máxima el que por el bien de todos, primero los pobres. Se basa en eso, en el aumento salarial y en los programas de bienestar”.

Destacó que son 850 mil millones de pesos los que se distribuyen a toda la población a través de programas sociales. “Es un monto importantísimo que apoya que apoya el consumo, y el consumo, a la economía. El reciente resultado de que más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza tiene que ver con una visión distinta del desarrollo. Antes se decía que si aumentan los salarios, habrá inflación y no habrá inversión, pero ahora se apoya a quien menos tiene”.

En general, resumió, “el impacto que pudiera haberse vivido no ha sido tan drástico por la situación económica del país. Hay estabilidad macroeconómica, hemos tenido responsabilidad en el gasto, y al mismo tiempo se le ha dado apoyo a la gente, que es lo más importante para nosotros”.

Caída en remesas no será tan alta

Con respecto a la reciente caída en el nivel de envío de remesas desde Estados Unidos, Sheinbaum señaló que esta baja no será del 16 por ciento respecto al año pasado, según datos del Banco de México, sino de alrededor del 5 por ciento.

“Las remesas aumentaron muchísimo en el 2023 y todavía más en el 2024. Ahora estamos con un nivel como el de 2022, que tiene que ver con la situación que han impuesto los Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes, pero el número de mexicanos repatriados y deportados no es tan alto”, apuntó.

La mandataria recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe presentar en breve sus estimaciones en cuanto a inflación y expectativa de crecimiento para el año entrante, y tiene hasta el 8 de septiembre para presentar el paquete económico ante la Cámara de Diputados, que contempla aspectos como ingresos, egresos y otras variables económicas.

Sheinbaum Pardo destacó también que de 2024 a 2025, el impuesto a las importaciones que llegan por paquetería le dio a las arcas públicas 30 mil millones de pesos adicionales, y añadió que aunque el tema de una posible reforma fiscal “es debatible, no estamos pensando en subir impuestos. Los ingresos del gobierno federal subieron 8.4 por ciento en términos reales (entre 2024 y 2025), por eso podemos garantizar los programas de bienestar”.