Entrega el gobierno de Jara armas israelíes a la policía de Oaxaca

Oaxaca, Oax., El gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara Cruz, entregó ayer rifles de asalto de la marca Israel Weapon Industries (IWI) modelo Arad, adquiridos a la empresa IWI, perteneciente al grupo del empresario armamentista israelí Samy Katsav.

Según Karina Barón Ortiz, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), se trata de 75 fusiles semiautomáticos con un cañón de 14.5 pulgadas, calibre 5.56.

En entrevista colectiva al término del acto realizado en el Parque Primavera, en esta capital, se preguntó a la funcionaria por qué fue adquirido el armamento israelí; sin embargo se deslindó y señaló que la compra es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, única autorizada para hacerlo.

Puedes consultar: Gobierno de Oaxaca adquiere armamento israelí para policías estatales

Un reportero preguntó: secretaria, ¿cuál fue la razón para comprar armamento israelí sabiendo que se está llevando a cabo un holocausto en Palestina, sobre todo en Gaza, y que la presidenta (Claudia Sheinbaum) tiene una posición muy clara y Naciones Unidas ha condenado incluso al gobierno de Israel?

–La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos solicitó a nosotros, como secretariado, y al gobierno del estado, la renovación de armamento viejo, de más de 40 años, que estaba ya en condiciones no operativas. Entonces, esto es para no poner en riesgo ni a los ciudadanos ni a los policías cuando estén en casos de operatividad, en alguna emergencia o alguna necesidad, cuenten con herramientas modernas y actualizadas. Es un remplazo del armamento ya obsoleto.

El periodista insistió: ¿pero necesariamente de Israel?

–Hay un control del armamento que se compra y en los proveedores ahí se hace un concurso y la licitación se nos notifica.

–¿Qué opina de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino?

–Somos un gobierno humanista; en mi caso personal siempre estamos a favor de la construcción de la paz.

–¿Condena esta masacre que se está cometiendo?

–Siempre estaremos en favor de la construcción de paz, insistió.

Un elemento de la Unidad Policial de Operaciones Especiales de Oaxaca porta un fusil Arad de la firma Israel Weapon Industries, misma que surte a las fuerzas de defensa de ese país. Foto Carolina Jiménez

Te recomendamos: Grupos israelíes de derechos humanos afirman que su país comete genocidio

Según el portal de Internet de IWI, dicha compañía tiene su sede en el centro de Israel y se dedica al diseño, desarrollo, producción y comercialización de armas, mismas que son utilizadas en diversos países y por las fuerzas de defensa de Israel que participan en las “maniobras terrestres” para la toma de la ciudad de Gaza.

Cada vez son más los países que se suman a las sanciones y embargos contra el gobierno de Israel, debido al genocidio que comente contra el pueblo palestino en Gaza.

El número de naciones, así como organizaciones, artistas y miembros de diversos sectores de la sociedad que se suman a la exigencia de un alto al genocidio se incrementan con el paso del tiempo y el aumento de muertos, que a la fecha suman 60 mil, de los cuales una tercera parte serían menores de 18 años.

Ayer, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve medidas de su administración, entre ellas el embargo de armas a Israel, mediante el cual se prohíbe legalmente la compra y venta de armas, munición y equipamiento militar al gobierno israelí.

Asimismo, se dio a conocer, a través de una carta difundida en el periódico británico The Guardian que unos mil 500 profesionales de la industria cinematográfica a nivel mundial han decidido dejar de laborar con instituciones israelíes señaladas de estar “implicadas en el genocidio” de Gaza; entre los actores firmantes figuran el mexicano Gael García, el español Javier Bardem y el estadunidense Mark Ruffalo.