Encabeza Sheinbaum ceremonia en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia en honor a la memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. 
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo capitalino en honor a la memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Foto Jair Cabrera Torres
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo capitalino en honor a la memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. 

GALERÍA: Cuatro décadas del terremoto, una herida abierta

Desde Palacio Nacional, acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue escoltada por los titulares de el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, de Marina, Raymundo Morales; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad y Protección Civil, Omar García Harfuch. A las 7:19 comenzó el izamiento del lábaro patrio.

Leer más: A 40 años de 1985 y ocho de 2017

También la acompañaron la titular de Protección Civil, Laura  Velázquez, y el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner. 

Para honrar la memoria de las víctimas, la banda de guerra de la Defensa entonó el toque “Silencio”.

Minutos después, en el arranque de su conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum resaltó que la ceremonia es para  “rememorar a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos 1985 y 2017.

Resaltó que a las 12 horas será el simulacro nacional.

“Nuestro cariño abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos”, dijo.

Puedes consultar: Hoy Segundo Simulacro de Sismo; Puebla participa con 15 mil inmuebles: Segob

A 40 años de 1985 y ocho de 2017 / Crónica de Elena Poniatowska

La Jornada -
En México, cada 19 de septiembre hacemos un simulacro a nivel nacional del terremoto de 1985. A los niños de las primarias sus maestros...

Hoy Segundo Simulacro de Sismo; Puebla participa con 15 mil inmuebles: Segob

Yadira Llaven Anzures -
Este viernes 19 de septiembre, en punto de las 12 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional en Puebla, ejercicio en el...

CSP: aranceles de EU y temas laborales, en consultas de T-MEC; hay comunicación y coordinación

La Jornada -
Ciudad de México. Al resaltar el inicio de las consultas sobre el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló...

Trump espera zanjar el acuerdo sobre Tiktok en llamada con Xi Jinping

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, espera definir este viernes el destino de la red social TikTok y avanzar en las conversaciones comerciales con...

