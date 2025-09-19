Encabeza Sheinbaum ceremonia en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo capitalino en honor a la memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Desde Palacio Nacional, acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue escoltada por los titulares de el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, de Marina, Raymundo Morales; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad y Protección Civil, Omar García Harfuch. A las 7:19 comenzó el izamiento del lábaro patrio.

También la acompañaron la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, y el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner.

Para honrar la memoria de las víctimas, la banda de guerra de la Defensa entonó el toque “Silencio”.

Minutos después, en el arranque de su conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum resaltó que la ceremonia es para “rememorar a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos 1985 y 2017.

Resaltó que a las 12 horas será el simulacro nacional.