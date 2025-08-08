Viernes, agosto 8, 2025
En México no se investiga presunta conexión de Maduro con narcotráfico: CSP

Claudia Sheinbaum descartó que México tenga alguna información sobre los presuntos vínculos de Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa.
El gobierno de Donald Trump ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien señala de tráfico de drogas. Caracas respondió que el señalamiento es "patético y ridículo" Fotos AFP
La Jornada

Ciudad de México. Ante el anuncio del gobierno estadounidense de incrementar la recompensa internacional por la aprehensión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que en México no se tiene noticia de esa presunta conexión y tampoco existe una investigación al respecto.

Al ser cuestionada sobre este tema, Sheinbaum descartó absolutamente que México tenga alguna información sobre esos vínculos, “si tienen alguna muestra que la presenten pero nosotros no tenemos ninguna muestra relacionada con esos vínculos”.

