Empresas automotrices permanecen en México, anuncia Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, remarcó que por el momento las empresas de la industria automotriz no han pensado en mover sus plantas a otros sitios, en particular a Estados Unidos, por los aranceles impuestos por Donald Trump.

En la mañanera de este martes, a pregunta sobre las dudas en torno la permanencia de empresas de autos instaladas en México, la mandataria federal señaló que personalmente ha hablado con muchos de los gerentes generales de varias automotrices para conocer qué están pensando a futuro con relación en nuestro país.

“La mayoría nos han dicho que por el momento no piensan cambiar nada y que tiene que asentarse la situación. Mover una planta automotriz no es un proceso sencillo, requiere primero dinero de la automotriz para poder mover de uno a otro lado la planta, no lleva meses, lleva años. Hasta ahora nos han dicho eso”.