“El país tiene rumbo”; la transformación es “justicia y bienestar”: Sheinbaum

La Jornada

Ciudad de México. “El país tiene rumbo”, se vive un momento estelar en nuestro país y la palabra que define a la transformación es “justicia y bienestar”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en respuesta a que con la renovación del Poder Judicial se concretó el Plan C instrumentado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un rumbo claro, definido por el pueblo; es una decisión colectiva del pueblo de México de hacia dónde queremos ir, y a nosotros como gobierno nos corresponde cumplirle al pueblo”, señaló la presidenta.

La palabra que define a la transformación es justicia y bienestar, añadió, “porque no es un asunto de tener más y acumular más, sino que todos y todas vivan bien, con bienestar, y que haya democracia, libertades y soberanía en México”.

“Es un momento estelar en nuestra historia, la gente está contenta y nos toca cumplir a todas y a todos”.

En este marco, la presidenta ironizó que al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, Estados Unidos “así como que le haga mucho caso, pues no”, tras la actitud que ayer asumió el senador en el Congreso.

Destacó que en México no se reprime, “hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación”, a diferencia del pasado.

Recordó que tras una llamada del empresario Claudio X. González, “vino una represión y detenciones de maestros”, que estaban en contra de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. “Eso sí era régimen autoritario”, resaltó.

En México “no hay censura”, destacó la mandataria. Por eso, añadió, “la oposición, la derecha, el conservadurismo en México tiene muy poco asidero, ¿cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades?, ¿cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad?”

Como no tienen argumentos, se desesperan mucho, agregó. “Tienen mucho odio, enojo. Yo digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen”.

También puedes ver: Política de seguridad “se decide soberanamente en México”, reafirma Sheinbaum en informe

