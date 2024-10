“El fin no justifica los medios” en detención de ‘El Mayo’: Sheinbaum

Ciudad de México. Ante la “extrañeza” del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque en ambas naciones no se esté celebrando “la victoria” de tener bajo custodia a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “el fin no justifica los medios, y siempre vamos a pedir respeto en condiciones de igualdad y que se cumplan las leyes internacionales”. En general, añadió, hablamos de respeto a derechos humanos, a la soberanía.

Resaltó que “la manera en que se hacen las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. No es la detención per sé, sino cómo se hizo… Hay algunos medio fachos, y no lo digo por el embajador, lo respeto, que dicen que el fin justifica los medios, pero no”.

En la mañanera del pueblo, respaldó lo dicho ayer por el fiscal general de la República, quien ayer reprochó que el gobierno estadunidense no ha proporcionado a México toda la información que tiene en su poder sobre el caso.

Al preguntarle sobre la postura del embajador, sostuvo: “ayer fue muy claro el fiscal y comentábamos en el gabinete (de seguridad) que hay una frase que dice ‘el fin no justifica los medios’. No porque hayan detenido a un narco, uno no ve la manera en que se detuvo. En general, hablamos del respeto a los derechos humanos, la soberanía”, entre otros.

A pregunta expresa, dijo que sigue siendo igual la participación de la DEA en el país, y resaltó que hay reuniones entre el embajador Salazar y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

También podrías leer: Cuestiona Gertz Manero colaboración de EU sobre caso de ‘El Mayo’