Disminuyeron 32% incidencia de homicidios dolosos en el país en lo que va del sexenio: Figueroa

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reporta una disminución de 32 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en el país, señaló la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

Sin embargo, reconoció que la extorsión sigue a la alza en el país. Este delito un incremento de 21.3 por ciento durante los primeros ocho meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019.

La funcionaria presentó el informe de seguridad con cifras al 31 de agosto pasado en la mañanera de Palacio Nacional este martes, donde destacó que en los últimos once meses —periodo que ha corrido del actual sexenio— hay “una tendencia sostenida a la baja” en la incidencia de asesinatos.

Mientras en septiembre de 2024, dijo, se reportaban 86.9 homicidios diarios en promedio, agosto de 2025 cerró en 59.2. “Esta disminución implica que se registraron 27 homicidios menos en agosto a los registrados en septiembre del año pasado”.

Asimismo, Figueroa planteó que al comparar el mes de agosto de los últimos años, agosto de 2025 fue el más bajo en la cifra de asesinatos en el país desde 2015.

Al desglosar los datos por entidad federativa, se informó que siete estados concentran 51.1 por ciento de los homicidios en el país al analizar los primeros ocho meses del año.

Guanajuato ocupó el primer lugar, con 11.6 por ciento del total registrado en el país; Chihuahua con 7.3; Baja California con 7.1; Sinaloa con 7.1; estado de México con 6.6; Guerrero con 5.9 y Michoacán con 5.5 por ciento.

En cuanto a delitos de alto impacto, la funcionaria señaló que se reporta un disminución de 21 por ciento en promedio diario respecto de septiembre de 2024, cuando se registraron 603.6 eventos al día, a agosto de 2025, cuando se dieron 477 eventos diarios.

Aunque, dijo que el único delito que sigue a la alza es la extorsión, que aumento 21.3 por ciento al comparar los primeros ocho meses de 2019 contra el mismo periodo de este año. Figueroa apuntó que una de las causas es que en este sexenio “se está incentivando la denuncia”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en las últimas dos semanas, las autoridades en el país detuvieron a mil 600 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 552 armas de fuego y más de cinco toneladas de droga, además que inhabilitaron 53 laboratorios para la fabricación metanfetaminas.

En tanto, en lo que va del sexenio (del 1 de octubre al 8 de septiembre) las cifras son las siguientes: se logró la aprehensión de más de 32 mil 400 personas involucradas presuntamente en delitos de alto impacto; se aseguraron más de 16 mil armas y 245 toneladas de diversas drogas, entre ellas más de 3 millones 600 mil pastillas de fentanilo; asimismo, en 22 entidades se inhabilitaron en este periodo mil 400 laboratorios.

Al final de la presentación, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó la reducción en la incidencia delictiva y felicitó el trabajo del gabinete de seguridad.