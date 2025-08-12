Disminuyen 25.3% homicidios dolosos en primeros 10 meses de gobierno de Sheinbaum

De acuerdo con el gobierno federal, en los primeros diez meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido 25.3 por ciento.

Al presentar el informe de seguridad en la mañanera de este martes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló sin embargo que en lo que corresponde al delito de extorsión, ha crecido en 25.4 por ciento; aunque acotó que esto se debe en parte a que crecieron las denuncias a raíz del lanzamiento de la estrategia federal contra ese delito.

Ante la mandataria federal, Figueroa dijo que al comparar septiembre de 2024 a julio de este año, el promedio diario de homicidios en México cayó en 22 registros, al pasar de un promedio de 86.9 a 64.9 asesinatos al día en ese periodo.

La funcionaria aseguró —con base en cifras aportadas por las fiscalías estatales al 31 de julio pasado— que al revisar la incidencia de este delito en la última década, “julio de 2025 es el más bajo desde 2015”.

El mes pasado, siete estados concentraron la mitad (50.7 por ciento) del total de asesinatos reportados en el país: Chihuahua ocupó el primer sitio con 9 por ciento del total nacional; seguido de Sinaloa, con 8.4 por ciento; Guanajuato registró 7.7 por ciento; Baja California 7.1; Guerrero 6.7; Jalisco 6.2; y estado de México 5.6.

En tanto que al contabilizar de enero a julio de este año, dijo, siete entidades concentraron 51.5 por ciento de todos los homicidios registrados en el país: Guanajuato se ubica en primer lugar en este periodo, con 11.9 por ciento del total nacional; seguido por Chihuahua y Sinaloa, con 7.2 por ciento en cada entidad; Baja California con 7.1 por ciento; estado de México, con 6.6; Guerrero con 5.9; y Michoacán con 5.6 por ciento.

Asimismo, añadió que de septiembre de 2024 —último mes de la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador— y julio pasado, en 23 estados del país hay una disminución en el número de homicidios dolosos.

“La mayor se ha mostrado en Guanajuato, en los primeros meses de administración y hasta febrero de 2025 mantuvo una tendencia a la alza. Pero después de detenciones de generadores de violencia realizadas por el gabinete de seguridad en marzo (pasado), los homicidios han presentado disminuciones de 60.7 por ciento”, señaló Figueroa.

En ese periodo también se registró una disminución de incidencia de ese delito de 45 por ciento en el estado de México; de 72.9 en Nuevo León; 35.8 en Baja California; y de 48.6 en Tabasco.

En su turno, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en julio pasado fueron detenidas 2 mil 458 personas, se aseguraron 901 armas de fuego y 12 toneladas de drogas (de ellas 13 kilos y 37 mil 997 pastillas de fentanilo) y se desmantelaron 65 laboratorios clandestinos.

Calificó que del 1 de octubre de 2024 —cuando inició el actual gobierno, al 10 de agosto de este año— se han alcanzado “avances significativos en el combate a la delincuencia”, lo que se traduce que en ese periodo han sido detenidos 29 mil 150 presuntos delincuentes; además que se han desmantelado mil 262 laboratorios clandestinos y se han asegurado 14 mil 943 armas de fuego y 216.6 mil toneladas de diversas drogas (de estas mil 508 kilogramos y 3 millones de pastillas de fentanilo).

