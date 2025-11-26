Miércoles, noviembre 26, 2025
Diputados de Morena y líder agrario revisarán a fondo la ley hídrica

Los diputados Ricardo Monreal y Reginaldo Sandoval y el dirigente del FNRCM Eraclio Rodríguez, en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Foto Cortesía PT
La Jornada

Ciudad de México. Con objeto de “revisar artículo por artículo” de las iniciativas de una nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, diputados de Morena recibirán esta tarde al dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Eraclio Rodríguez.

El vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, confirmó que esta tarde tendrán un encuentro con el líder del movimiento que ha realizado bloqueos a las carreteras en distintos estados del país.

Ramírez Cuéllar indicó que el diálogo tiene como propósito “sentarnos a darle continuidad artículo por artículo, de tal manera que la ley salga en este periodo” de sesiones ordinarias, que concluye el 11 de diciembre.

El legislador, quien también proviene de El Barzón, sostuvo que se garantizarán “los derechos a los productores, revisando que quede muy claro el contenido y, al mismo tiempo, erradicar todo el mercado negro de concesiones y acaparamiento” de agua.

Expuso que el propósito de la ley es “también terminar con la apertura ilegal de pozos, el robadero de agua” en todo el país.

