Diputada Hilda Araceli Brown asegura que sus cuentas no están congeladas; “me enteré por los medios”, afirma

Ciudad de México. Incluida por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de personas supuestamente sancionadas por su participación con la facción de Los Mayos en Baja California, la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo (Morena) negó que haya recibido hasta el momento algún tipo de castigo o congelamiento de cuentas bancarias.

“No, a mí no me han congelado las cuentas y desconozco de qué se trata. Yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada, ni una llamada, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico. Desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios”, afirmó la legisladora en entrevista con los medios en la Cámara de Diputados, durante la sesión de este jueves.

Según Brown Figueredo, el pasado domingo estuvo en Estados Unidos para visitar a un familiar hospitalizado por un derrame cerebral. “No tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron a ninguna revisión, ni inspección, ni nada”, sostuvo.

La parlamentaria, quien fue alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, se dijo “sorprendida” por los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y aseguró: “Voy a seguir trabajando. La gente que me conoce sabe que yo tengo más de 30 años en este movimiento, siguiendo los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí estoy, firme”.

Brown Figueredo recalcó que no ha sido notificada de ninguna sanción. “No tengo tampoco las cuentas bloqueadas, ya hice unas trasferencias de pagos cotidianas que tengo que hacer y sí estoy sorprendida, claro. No tengo las cuentas congeladas, no tengo ninguna cuenta congelada”.

–¿Se va a escudar en el fuero? –se le preguntó.

–No tengo de qué escudarme, porque no tengo ninguna notificación de nada –respondió la legisladora, antes de ser retirada por su compañera de bancada Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad, quien la apuraba a terminar con sus declaraciones ante los medios informativos.

Incluso no respondió cuando se le preguntó si tiene cuentas bancarias en Estados Unidos ni si ha tenido comunicación con las instituciones donde tiene sus fondos.

Poco antes, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, pidió no prejuzgar en el caso de los señalamientos a Brown Figueredo y atenerse a la presunción de inocencia, hasta que se realice la investigación pertinente en el caso.

De igual forma, indicó que todavía no ha platicado con la legisladora por Baja California.

Antes, en un mensaje en sus redes sociales, la legisladora federal atribuyó que, por su “compromiso con el movimiento” es “objeto de una infamia que pretende desacreditarme”.

Insistió en su versión de que no tiene problemas en el manejo de su dinero: “es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital (sic) en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral”.

Sostuvo que está firme “para cualquier situación, ante cualquier autoridad” y dijo que continuará con su trabajo para sus electores.