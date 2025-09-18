Jueves, septiembre 18, 2025
NoticiasNacional

Diputada Hilda Araceli Brown asegura que sus cuentas no están congeladas; “me enteré por los medios”, afirma

Diputada Hilda Araceli Brown asegura que sus cuentas no están congeladas;
La Jornada

Ciudad de México. Incluida por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de personas supuestamente sancionadas por su participación con la facción de Los Mayos en Baja California, la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo (Morena) negó que haya recibido hasta el momento algún tipo de castigo o congelamiento de cuentas bancarias.

“No, a mí no me han congelado las cuentas y desconozco de qué se trata. Yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada, ni una llamada, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico. Desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios”, afirmó la legisladora en entrevista con los medios en la Cámara de Diputados, durante la sesión de este jueves.

Según Brown Figueredo, el pasado domingo estuvo en Estados Unidos para visitar a un familiar hospitalizado por un derrame cerebral. “No tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron a ninguna revisión, ni inspección, ni nada”, sostuvo.

La parlamentaria, quien fue alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, se dijo “sorprendida” por los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y aseguró: “Voy a seguir trabajando. La gente que me conoce sabe que yo tengo más de 30 años en este movimiento, siguiendo los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí estoy, firme”.

Brown Figueredo recalcó que no ha sido notificada de ninguna sanción. “No tengo tampoco las cuentas bloqueadas, ya hice unas trasferencias de pagos cotidianas que tengo que hacer y sí estoy sorprendida, claro. No tengo las cuentas congeladas, no tengo ninguna cuenta congelada”.

–¿Se va a escudar en el fuero? –se le preguntó.
–No tengo de qué escudarme, porque no tengo ninguna notificación de nada –respondió la legisladora, antes de ser retirada por su compañera de bancada Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad, quien la apuraba a terminar con sus declaraciones ante los medios informativos.

Incluso no respondió cuando se le preguntó si tiene cuentas bancarias en Estados Unidos ni si ha tenido comunicación con las instituciones donde tiene sus fondos.

Poco antes, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, pidió no prejuzgar en el caso de los señalamientos a Brown Figueredo y atenerse a la presunción de inocencia, hasta que se realice la investigación pertinente en el caso.

De igual forma, indicó que todavía no ha platicado con la legisladora por Baja California.

Antes, en un mensaje en sus redes sociales, la legisladora federal atribuyó que, por su “compromiso con el movimiento” es “objeto de una infamia que pretende desacreditarme”.

Insistió en su versión de que no tiene problemas en el manejo de su dinero: “es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital (sic) en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral”.

Sostuvo que está firme “para cualquier situación, ante cualquier autoridad” y dijo que continuará con su trabajo para sus electores.

Temas

Más noticias

Nacional

Enfrenta gobierno costos de arbitraje por millonaria deuda de Tv Azteca

La Jornada -
Dora Villanueva Las empresas de Ricardo Salinas Pliego usan el Poder Judicial, en concreto el de la Ciudad de México, para mantener congeladas de manera...
Internacional

EU vuelve a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU llamado de cese al fuego en Gaza

La Jornada -
Nueva York. Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

UIF bloquea cuentas de diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras empresas

La Jornada -
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de las 22 empresas y sujetos señalados por la Oficina de Control...

EU sanciona a ‘Los Mayos’ y a diputada de Morena por participar en tráfico de drogas

La Jornada -
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del Cártel de...

Degrada Fitch a “bonos basura” papeles de CIBanco, Intercam y Vector; deja de calificarlos

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. Fitch Ratings dejará de calificar a los bancos mexicanos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló por la presunta...

Más noticias

Enfrenta gobierno costos de arbitraje por millonaria deuda de Tv Azteca

La Jornada -
Dora Villanueva Las empresas de Ricardo Salinas Pliego usan el Poder Judicial, en concreto el de la Ciudad de México, para mantener congeladas de manera...

EU vuelve a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU llamado de cese al fuego en Gaza

La Jornada -
Nueva York. Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en...

Recibe Sheinbaum al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la puerta de honor de Palacio Nacional

La Jornada -
Ciudad de México. En medio de algunos gritos aislados de “repudio” a la “farsa judicial” de algunas personas que se encontraban en el Zócalo,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025