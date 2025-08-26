Martes, agosto 26, 2025
Dichos de ‘El Mayo’ deben respaldarse con denuncia: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum afirmó que los señalamientos de Ismael El Mayo Zambada tendrán que ser respaldados con una denuncia.
La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de este martes desde Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los señalamientos de Ismael El Mayo Zambada, de que corrompió a policías, mandos militares y políticos en México, tendrán que ser respaldados con una denuncia.

“Tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero?, de acuerdo con lo que planteó. Tendría que haber una denuncia en particular”.

En su conferencia de prensa, la mandataria resaltó que lo que más le llamó la atención de lo ocurrido ayer, por la declaración de culpabilidad de El Mayo, fue que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, ubicara a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, como un gran delincuente, al nivel de ese capo y de Joaquín El Chapo Guzmán.

“Lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el director de la DEA; dice en su declaración: Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes, primero, García Luna; el segundo, el Chapo y el tercero, El Mayo.

“O sea, el director de la DEA pone al mismo nivel a dos conocidos capos de droga, y al que fue el secretario de Seguridad de Calderón”.

Manifestó que la propia fiscal de Estados Unidos “dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada”.

No obstante, en la mañanera del pueblo, la titular del Ejecutivo federal señaló que sobre este caso sabe lo que se publicó.

Añadió: “Lo que sabemos es lo que ustedes saben de ayer. Lo que menciona el abogado (del capo) en su entrevista cuando sale del juicio, y  después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos conocimiento”.

 

Al insistirle que esas autoridades señalaron que El Mayo morirá en la cárcel y que no compartieron con el gobierno mexicano los alcances del proceso, la titular del Ejecutivo federal  respondió  que “le toca a ustedes (medios de comunicación), más que a nosotros”, analizar el caso, desde cómo fue entregado al gobierno estadunidense, sobre lo cual ha exigido una explicación.

“Hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos?, ¿cuál es la declaración formal del entonces presidente (Joe) Biden frente a esa detención, su declaración de culpabilidad, la declaración de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo”.

Nosotros, añadió “tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes y la otra, cero impunidad, y en ese trabajo estamos todos los días”.

Condena la Presidenta “intervención” de EU contra Venezuela

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la embestida de Estados Unidos contra Venezuela, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México “nunca va a estar a...
Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la...

Entre lágrimas y honores Izúcar despidió a José Ramón: el soldado no volvió vivo

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Izúcar de Matamoros. El eco de las sirenas se confundió con el llanto. En las calles estrechas de este municipio de la Mixteca poblana...

Productores de nopal y tuna evitan cobro de piso gracias a autoprotección; se trasladan en caravanas: Omar Carpio

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En comunidades rurales del estado de Puebla, productores de nopal y tuna aseguran que no enfrentan cobro de piso de la delincuencia organizada, gracias...

Tribunal de EU autoriza extensión de 90 días más para apelación de condena de García Luna

La Jornada -
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito de Nueva York autorizó una extensión de 90 días más (hasta el...

Más noticias

Catean inmueble de integrante de ‘Los Rodolfos’ vinculado a homicidio de colaboradores de Brugada

La Jornada -
Kevin Ruiz Ciudad de México. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizaron un cateo en un inmueble...

