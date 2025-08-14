Jueves, agosto 14, 2025
Detienen en EU al ex director de Pemex Carlos Treviño; será juzgado en México: CSP

La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el miércoles fue detenido en Estados Unidos Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien será deportado a México y juzgado aquí por temas de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló: “Ayer se detuvo a un ex director de Pemex que era parte de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”.

Trevino es señalado por presunta corrupción relacionados con el caso Odebrecht. Habría recibido sobornos para operar una planta de polietileno, la cual era abastecida de etanol por la empresa productiva del Estado. Un subsidio ilegal que dejó a la firma brasileña ganancias millonarias.

Emilio Lozoya Austin, antecesor de Treviño en este cargo, afirmó que Treviño recibió a cambio 4 millones 390 mil pesos de soborno.

Desde 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Interpol emitir una ficha roja para la localizar y detener a Treviño Medina, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario, después de no presentarse a una audiencia a la que fue citado, como parte de un juicio por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

