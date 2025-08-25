Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en Colima José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del grupo criminal.

Contra Sánchez Valencia pesa una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos contra la salud y asociación delictuosa. De acuerdo con autoridades estadounidenses, estaría implicado en operaciones de narcotráfico y conspiración para la distribución de drogas y precursores químicos.

“Resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia, se obtuvo la zona de movilidad de un sujeto requerido por autoridades de los Estados Unidos al estar vinculado en la distribución de droga”, informó este lunes el gabinete de seguridad federal en un comunicado.

La captura ocurrió en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, donde fuerzas de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia desplegaron labores de vigilancia. Fue sobre la avenida Benito Juárez donde agentes federales ubicaron a un hombre que coincidía con los reportes de inteligencia y confirmaron su identidad.

Tras su arresto, el detenido fue trasladado ante la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento de extradición.