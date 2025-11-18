Detienen a siete personas y aseguran drogas y armas en el marco del Plan Michoacán

En el marco del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y de las Operaciones “Paricutín”, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y autoridades civiles detuvieron ayer a siete personas y se aseguraron 90 gramos de cristal, una dosis de mariguana, 2 armas largas, 2 cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, 6 artefactos explosivos improvisados, una motocicleta y 10 vehículos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que estás acciones se realizaron en siete municipios de la entidad, donde los elementos federales llevaron a cabo actividades de seguridad y proximidad social con la finalidad de fortalecer el acercamiento con la población, generar confianza entre los habitantes y contribuir a que sus actividades se desarrollen con normalidad.

De manera particular, en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Parácuaro, Apatzingán, Chinicuila y Buenavista efectuaron reconocimientos disuasivos motorizados y a pie.

En Pátzcuaro, los uniformados localizaron e inhabilitaron dos campamentos y lograron el aseguramiento de cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos aproximadamente, así como diverso equipo táctico.

Mientras que en Jiquilpan decomisaron cinco artefactos explosivos Improvisados, 80 gramos de probable cristal.

Los detenidos e indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.