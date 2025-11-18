Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasNacional

Detienen a siete personas y aseguran drogas y armas en el marco del Plan Michoacán

Detienen a siete personas y aseguran drogas y armas en el marco del Plan Michoacán
En Pátzcuaro, los uniformados localizaron e inhabilitaron dos campamentos y lograron el aseguramiento de 5 vehículos, 2 armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos aproximadamente, así como diverso equipo táctico. Foto Defensa
La Jornada

En el marco del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y de las Operaciones “Paricutín”, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y autoridades civiles detuvieron ayer a siete personas y se aseguraron 90 gramos de cristal, una dosis de mariguana, 2 armas largas, 2 cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, 6 artefactos explosivos improvisados, una motocicleta y 10 vehículos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que estás acciones se realizaron en siete municipios de la entidad, donde los elementos federales llevaron a cabo actividades de seguridad y proximidad social con la finalidad de fortalecer el acercamiento con la población, generar confianza entre los habitantes y contribuir a que sus actividades se desarrollen con normalidad.

De manera particular, en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Parácuaro, Apatzingán, Chinicuila y Buenavista efectuaron reconocimientos disuasivos motorizados y a pie.

En Pátzcuaro, los uniformados localizaron e inhabilitaron dos campamentos y lograron el aseguramiento de cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos aproximadamente, así como diverso equipo táctico.

Mientras que en Jiquilpan decomisaron cinco artefactos explosivos Improvisados, 80 gramos de probable cristal.

Los detenidos e indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

Temas

Más noticias

Nacional

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...
Internacional

Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Aseguran a hombre en la región de Atlixco con arma de uso exclusivo del Ejército en operativo estatal

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco.– Durante un operativo de prevención del delito realizado por personal de la Policía Estatal de las regiones de Izúcar de Matamoros y Atlixco...

Narcobloqueos tras operativo contra ‘CJNG’

La Jornada -
Morelia, Mich., Un operativo de las fuerzas estatales y federales para capturar a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del cártel...
00:00:35

Grupo armado incendia el bar Lacoss en la 11 Sur; cinco trabajadores mueren intoxicados

Isaí Pérez Guarneros -
Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, identificadas como trabajadores del bar Lacoss, fallecieron esta madrugada por intoxicación con monóxido de carbono tras un...

Más noticias

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...

Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...

Cámara de Representantes vota a favor de publicar archivos de Epstein

La Jornada -
Washington. La Cámara de Representantes estadounidense votó este martes a favor de hacer públicos los expedientes sobre el caso Jeffrey Epstein, después de que Donald...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025