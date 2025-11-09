Domingo, noviembre 9, 2025
Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio
Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio. Foto redes sociales
La Jornada

Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue detenido el sábado en Tijuana, Baja California, sin que hasta el momento se conozca el motivo de su aprehensión.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Sánchez Ortega fue detenido a las 4:37 PM de ayer, 8 de noviembre, en la colonias Los Reyes, de Tijuana, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, sobre la Avenida de los Reyes, casi esquina con Rey Baltazar.

La autoridad que efectuó la detención fue la Policía Federal Ministerial y Sánchez Ortega se encuentra en la Delegación de Tijuana de la Fiscalía General de la República.

Según la información con la que se cuenta hasta el momento, la autoridad que lo tiene a su disposición es un juez federal.

Como se informó en este diario, Sánchez Ortega fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, donde fue asesinado Colosio, y los elementos que justificaron su aprehensión en aquel momento fueron que su chamarra estaba salpicada de sangre del abanderado presidencial priísta y que la prueba de rodizonato –usada para identificar a las personas que han usado un arma de fuego—salió positiva.

Pese a ello, la entonces Procuraduría General de la República le dejó en libertad al día siguiente, luego de que se determinara que el arma que le había quitado la vida a Colosio había sido la de Mario Aburto.

