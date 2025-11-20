Miércoles, noviembre 19, 2025
Detienen a ‘El Licenciado’, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo

La Jornada

Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la tarde de ayer fue detenido Jorge Armando “N”, El Licenciado, uno de los autores intelectuales y los líderes de la célula delictiva que asesinó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan Michoacán.

Reveló que “esta célula delictiva está vinculada con una célula que opera en Michoacán, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación”.

En conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con el Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, el funcionario federal detalló que desde el momento de los hechos iniciaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras y de circuito cerrado, así como el uso de herramientas tecnológicas que perdió avanzar en las investigaciones.

Tras el análisis de uno de los celulares que se recuperó, se corroboró que Jorge Armando “N” es quien les daba las instrucciones, y les indicó que debían disparar a pesar de que Carlos Manzo estuviera acompañado y ordenó ultimar al edil.

Fue ubicado en la colonia Centro, de Morelia, en un operativo coordinado con autoridades del Gabinete de Seguridad Federal y del estado.

Jorge Armando ‘N’ fue ubicado en la colonia Centro, de Morelia, en un operativo coordinado con autoridades del Gabinete de Seguridad Federal y del estado. Imagen tomada de la transmisión en vivo

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal del ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de Michoacán”, subrayó García Harfuch.

Recalcó que “las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utiliza a los jóvenes y genera violencia en la región”.

Por su parte, el Fiscal General de Michoacán explicó que el arma con la que se ejecutó al alcalde de Uruapan está vinculada con dos carpetas de investigación sobre casos el 16 y el 23 de octubre, en hechos en los que perdieron la vida dos personas. La huella balística coincide con los siete casquillos percutidos durante el homicidio de Carlos Manzo.

Foto Germán Canseco

