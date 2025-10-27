Lunes, octubre 27, 2025
NoticiasNacional

Detienen a ‘El Granito de Oro’, ex policía de Iguala presuntamente vinculado al caso Ayotzinapa

El Granito de Oro fue detenido por agentes federales, presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
Aspecto exterior de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, del Altiplano, en el estado de México. Foto Cuartoscuro / archivo
La Jornada

Ciudad de México. Alejandro Mejía Meza, alias El Granito de Oro fue detenido por agentes federales. El ex policía de Iguala, Guerrero está presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue detenido en Guerrero el pasado jueves 23 de octubre a las 16 horas. Cuando fue detenido vestía camisa color negra con figura de grecas, pantalón de mezclilla, color negro y botas tácticas negras. 

Leer también: Detienen en Hidalgo a ‘El Pajarraco’, por presuntos nexos con el caso Ayotzinapa

De acuerdo con la ficha del RND, Mejía Meza es de complexión delgada, tes moreno, cabello negro y con un lunar visible a lado de la nariz de lado derecho y otro a la altura del labio. 

De acuerdo con fuentes judiciales fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, del Altiplano, en el estado de México, donde será presentado ante un juez de control, y el Ministerio Público Federal le impute los delitos de delincuencia organizada.

Leer más: Deporta EU a México a ‘El Rana’, testigo clave en el caso Ayotzinapa

Temas

Más noticias

Internacional

EU impondrá cuota de mil dólares a etnia ancestral por cruzar frontera Sonora-Arizona

La Jornada -
Cristina Gómez Lima, corresponsal Sells, Arizona. La Nación Tohono O’odham, que habita ancestralmente entre Sonora y Arizona, denunció que el gobierno de Estados Unidos advirtió...
00:01:22
Internacional

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en EU

La Jornada -
Ciudad de México. Víctor Manuel Álvarez Puga, investigado y buscado por autoridades de México junto con su esposa Inés Gómez Mont por presunto lavado...

Últimas

Últimas

Relacionadas

A 11 años de su desaparición, en Puebla seguimos luchando por los 43 normalistas de Ayotzinapa: colectivo

Yadira Llaven Anzures -
A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno “de cualquier color” le ha apostado al cansancio y al...

Ex asesor de padres de los 43 coordina equipo del titular de la Suprema Corte

La Jornada -
Vidulfo Rosales Sierra, ex asesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde 2014, ya es funcionario de...

Arriban a Palacio Nacional familiares de los 43 para cuarta reunión con Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos arribaron a Palacio Nacional poco después de las 12:30 para...

Más noticias

EU impondrá cuota de mil dólares a etnia ancestral por cruzar frontera Sonora-Arizona

La Jornada -
Cristina Gómez Lima, corresponsal Sells, Arizona. La Nación Tohono O’odham, que habita ancestralmente entre Sonora y Arizona, denunció que el gobierno de Estados Unidos advirtió...
00:01:22

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en EU

La Jornada -
Ciudad de México. Víctor Manuel Álvarez Puga, investigado y buscado por autoridades de México junto con su esposa Inés Gómez Mont por presunto lavado...

Grupo Elektra intenta paralizar a nueva SCJN en juicios fiscales; buscó impedir la participación de los 9 ministros

La Jornada -
Ciudad de México. La empresa Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025