Detienen a ‘El Granito de Oro’, ex policía de Iguala presuntamente vinculado al caso Ayotzinapa

Ciudad de México. Alejandro Mejía Meza, alias El Granito de Oro fue detenido por agentes federales. El ex policía de Iguala, Guerrero está presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue detenido en Guerrero el pasado jueves 23 de octubre a las 16 horas. Cuando fue detenido vestía camisa color negra con figura de grecas, pantalón de mezclilla, color negro y botas tácticas negras.

De acuerdo con la ficha del RND, Mejía Meza es de complexión delgada, tes moreno, cabello negro y con un lunar visible a lado de la nariz de lado derecho y otro a la altura del labio.

De acuerdo con fuentes judiciales fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, del Altiplano, en el estado de México, donde será presentado ante un juez de control, y el Ministerio Público Federal le impute los delitos de delincuencia organizada.