Detienen a 13 personas implicadas en asesinato de colaboradores de Brugada

Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que fueron detenidas tres personas que participaron directamente en el homicidio de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz, hecho del cual hoy se cumplen 3 meses.

La detención se llevó a cabo la madrugada de este miércoles, en coordinación con el gobierno de México, en un operativo en el que fueron aprehendidas otras 10 personas que participaron en la planeación del crimen de quienes fuera su secretaria particular y coordinador general de asesores.

La mandataria capitalina destacó la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, y agradeció la colaboración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un breve mensaje en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina señaló los detalles sobre el dispositivo policiaco se darán a conocer a las 17 de horas en una conferencia en la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Subrayó que la acción policiaca se realizó con la participación de las secretarías de seguridad ciudadana y las fiscalías locales y federales, así como el apoyo de la Defensa Nacional y Marina.