Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a 38 sujetos presuntamente relacionados con la Iglesia La Luz del Mundo con armas, equipo táctico y réplicas de armamento.

Lo anterior fue dado a conocer por el gabinete de seguridad como parte de las detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en los estados de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Sonora.

Respecto de lo asegurado y los detenidos en Michoacán, el operativo fue llevado a cabo por elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, luego de localizar un predio habilitado como campo de adiestramiento.

Los sujetos, provenientes de al menos cinco estados del país, estaban equipados con réplicas de rifles de asalto, pistolas y cuchillos de estilo militar, incluso había un simulador de bomba casera.

En el lugar fueron capturadas 38 personas que vestían playeras y credenciales de esa congregación religiosa, entre los detenidos se aprehendió a una de ellas de nacionalidad estadunidense, y se les aseguró un arma corta, 17 réplicas de armas largas y cortas, un cargador, 15 cartuchos y equipo táctico.

En tanto, en Oaxaca elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Semar), de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la república (FGR), detuvieron a dos personas, aseguraron 17 paquetes con 16 kilos de heroína, así como 33 paquetes con 32 kilos de heroína y fentanilo.

Mientras que en Sinaloa, las autoridades federales localizaron e inhabilitaron 16 áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 12 mil 540 litros y 25 kilos de sustancias químicas y un reactor de síntesis orgánica, y la afectación económica a la delincuencia organizada es de 254 millones de pesos.

En otras acciones llevadas a cabo en Sinaloa, en el municipio de Elota, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un campamento clandestino, aseguraron una ametralladora, cinco armas largas, 45 cargadores y mil 226 cartuchos; mientras que en Badiraguato, al realizar patrullajes de vigilancia se aseguraron dos armas largas, 15 cargadores, 722 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y una mochila.