Lunes, septiembre 29, 2025
NoticiasNacional

Destaca Sheinbaum programa “Barrer las Armas” que se instrumentará en EU; es un cambio radical en acuerdo bilateral

Claudia Sheinbaum destacó la importancia del programa
La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de este lunes desde Palacio Nacional Foto Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del programa “Barrer las Armas”, que se instrumentará en Estados Unidos para contener el tráfico ilegal de armas a México. Este programa se desprende del entendimiento alcanzado con México durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a efecto de que hubiera una mayor coordinación para reducir este tráfico porque en la actualidad, el 75 por ciento de las armas que se decomisan en territorio nacional provienen de Estados Unidos, información que han confirmado sus autoridades.

Durante su conferencia, dijo que esto es un cambio radical en el acuerdo bilateral en materia de seguridad que dista mucho de los convenios que se hicieron en el pasado para que se aplicará, por ejemplo, el operativo Rápido y Furioso. Con este se permitió la introducción de armas a México durante el gobierno de Felipe Calderón, presumiblemente para, con la colocación de chips, identificar a donde iban las armas, pero la delincuencia organizada sólo le retiraron el chip.

Leer también: En Sinaloa, destaca Sheinbaum acuerdo para reducir tráfico de armas de EU a México

Sheinbaum destacó que nunca se investigó la responsabilidad que hubo en esta acción a pesar de que murieron agentes estadounidenses que estaban investigando.

“Ahora es distinto con el fortalecimiento de las acciones de las agencias e instituciones en Estados Unidos para evitar que esas armas entren a México. Normalmente Estados Unidos pide que se hagan operativos para que no entre droga a su país, por primera vez se realizará un operativo para controlar tráfico de armas a México”.

Leer más: Celebra Presidenta detención de traficantes de armas; EU responde a peticiones del país

CSP anuncia plan para blindar variedades nativas de maíz; adelanta banco de germoplasma

La Jornada -
Ciudad de México. La reciente reforma constitucional para prohibir la siembra en México de maíz transgénico evita que las variedades nativas estén en riesgo,...
Bombardea Israel hospital y varios barrios; 79 muertos

La Jornada -
El Cairo., Al menos 79 muertos dejaron los ataques israelíes en la franja de Gaza ayer, cuando tanques israelíes se adentraron a los barrios...

