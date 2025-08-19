Desmiente Sheinbaum acuerdo entre México y la DEA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no hay algún acuerdo que se haya firmado entre el gobierno mexicano y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y pese a que dicha agencia estadounidense anunció el lunes el lanzamiento de una iniciativa conjunta con el gobierno de México, al que llamó Proyecto Portero, la mandataria enfatizó que el único acuerdo que se trabaja con el país vecino es el que está por firmarse.

“No sabemos por qué emitieron ese comunicado”, agregó Sheinbaum Pardo, quien dejó en claro que “nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución de Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México”.

Desde el inicio de su conferencia de prensa matutina de este martes, y sin pregunta de por medio, la jefa del Ejecutivo federal clarificó la información que fue anunciada ayer por la DEA por medio de un comunicado.

“Yo quiero hacer una aclaración: el día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación, que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a un acuerdo, con ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”.

Podría interesarte: No solicité a Trump mayor participación de la DEA en México: Sheinbaum

Detalló que “lo único que hay un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas, es todo lo que hay. No hay nada más”.

Además, en materia de seguridad, “lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, es un acuerdo que lleva varios meses trabajando, que está prácticamente listo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y del gobierno de México quien ha coordinado es la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Sobre el acuerdo que está por firmarse, explicó que se basa fundamentalmente “en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio, y la colaboración sin subordinación. Esos son los cuatro principios”.

Añadió que ese acuerdo incluye una serie de planteamientos en materia de seguridad, e insistió: “Es el único acuerdo, evidentemente hay comunicación con el comando norte, con Marina y con Defensa, comunicación con algunas de las agencias de manera forma, Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, pero no hay ningún acuerdo para una operación que se haya acordado recientemente con la DEA”.

Tras apuntar que “cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta”, recordó que la relación con los agentes de las agencias de Estados Unidos está marcada por la Constitución, con una reciente reforma en esta materia, así como la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el comunicado de la DEA, esa agencia lanzaría una iniciativa conjunta con México para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan los cárteles, y a las cuales responsabilizó de “inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales”.

También puedes ver: Ratifica Sheinbaum: “en México manda el pueblo”