Descarta la Ssa riesgos de contagio tras una muerte por gripe aviar

La Secretaría de Salud (SSa) informó que no existe riesgo de contagio para la población por la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad A (H5N2) en México, toda vez que no hay una fuente identificada de infección, y aseguró que hasta el momento no hay evidencia de transmisión de persona a persona.

Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que fue el primer caso humano de contagio de la gripe aviar A (H5N2) notificado en todo el mundo, la dependencia federal detalló que fue de un hombre de 59 años, quien falleció el pasado 24 de abril.

Explicó que contaba con antecedente de enfermedad renal crónica, diabetes 2, hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Era residente en el estado de México, y después de varios días de síntomas, el pasado 24 de abril se hospitalizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y ese mismo día falleció.

Reconoció que si bien, en un primer momento, la muestra tomada al paciente y analizada en el Laboratorio de Biología Molecular de Enfermedades Emergentes del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER, resultó positiva a influenza tipo A, no se identificó en primera instancia el tipo que padecía.

Después que la muestra fue enviada para su análisis al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, se logró confirmar la positividad a influenza de baja patogenicidad tipo A/H5N2.

La SSa destacó que tras una investigación exhaustiva todas las muestras de los contactos identificados han resultado negativas e informó que una vez identificado el caso de referencia de inmediato, en el contexto de la estrategia Una Salud impulsada por la OMS, se implementaron diversas acciones.

Agregó que el organismo de Naciones Unidas considera que el riesgo de salud pública de este virus es bajo, por lo cual el consumo de pollo o huevo bien cocidos no representa peligro para la salud del ser humano.

La dependencia federal indicó que por medio de la estrategia Una Salud las secretarías de Salud, Agricultura y Medio Ambiente realizan un trabajo conjunto para dar seguimiento al caso. En el campo de la salud se llevó a cabo la búsqueda intencionada de casos con sospecha de enfermedad respiratoria viral.

Además, se mantiene el seguimiento de información epidemiológica para identificar cambios en las tendencias del comportamiento de las enfermedades respiratorias virales en la Ciudad de México y estado de México, así como operar el Plan de América del Norte para Influenza Animal y Pandémica y fortalecer la capacitación del personal de salud en ambas entidades.

Agregó que autoridades de Medio Ambiente realizaron recorridos y muestreos biológicos de aves silvestres y sinantrópicas en los humedales de Tláhuac-Xico y la zona de influencia aledaña al domicilio del caso positivo. Además se estableció un sistema de monitoreo permanente para la detección oportuna de otros casos similares en fauna silvestre que habita en el lugar.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizaron monitoreo de granjas cercanas al domicilio del paciente y se realizaron capturas de aves silvestres y sinantrópicas en humedales y en zonas urbanas de la población para identificar un posible caso. Hasta el momento, aseguró, no se han identificado aves afectadas y se están reforzando las medidas de bioseguridad en las granjas.