Deportan a Chávez Jr. a México; ingresa a penal de máxima seguridad en Sonora

Hermosillo, Sonora. Autoridades de Estados Unidos deportaron al boxeador Julio César Chávez Carrasco (hijo de Julio César Chávez), y de manera inmediata fue trasladado a los separos de la Policía Federal Ministerial, con sede en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en el estado de Sonora, donde deberá ser puesto a disposición de un juez federal para enfrentar los cargos de delincuencia organizada, tráfico de armas.

El boxeador Julio César Chávez Carrasco, conocido como El Junior, fue deportado a México desde Los Ángeles, California, y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, un penal de máxima seguridad ubicado en Hermosillo, Sonora, donde enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

El hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez había sido detenido el pasado 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser señalado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) como inmigrante ilegal, “amenaza para la seguridad pública” y presunto integrante del cártel de Sinaloa. Desde marzo de 2023, Chávez Jr. contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez federal en México, lo que lo mantenía en calidad de prófugo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su entrega a las autoridades mexicanas ocurrió el lunes 18 de agosto, a las 11:53 horas, en la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora. La Policía Federal Ministerial efectuó la detención y lo puso a disposición de un juez federal antes de trasladarlo a los separos en Hermosillo. En el documento oficial se consigna que al momento de la detención portaba pantalón negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que tras la deportación se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra y fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al penal de máxima seguridad Cefereso 11, ubicado a 40 kilómetros al poniente de Hermosillo.

El traslado de Chávez Jr. se da después de más de un mes de permanecer en custodia de autoridades migratorias estadunidenses, quienes lo mantuvieron encadenado durante su arresto y posteriores audiencias. El DHS justificó su deportación argumentando que carecía de documentos migratorios vigentes y tenía vínculos con el crimen organizado.

El Cefereso número 11, donde fue ingresado Julio César Chávez Jr., es considerado uno de los penales de máxima seguridad más estrictos del país. Se localiza a unos 40 kilómetros al poniente de Hermosillo, Sonora, y su construcción respondió a la necesidad de reforzar el control penitenciario en el noroeste de México. En sus celdas han estado recluidos capos de alto perfil como Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); además del médico michoacano José Manuel Mireles Valverde, ex vocero de las autodefensas en Michoacán, así como operadores regionales de distintos cárteles del narcotráfico que fueron trasladados ahí por razones de seguridad.