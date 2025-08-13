Miércoles, agosto 13, 2025
Decisión soberana y por seguridad nacional traslado de criminales, no a petición de EU: CSP

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado el “traslado” de 26 integrantes de grupos de la delincuencia organizada -el segundo grupo en menos de seis meses-, se trató, dijo, de una decisión soberana que tiene que ver con la seguridad de México.

Esto, aún cuando ayer, tras el envío, el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch afirmó que se hizo a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En la mañanera de este miércoles, a pregunta sobre qué sentido tiene seguir entregando a Washington a criminales con los que, en ocasiones, las autoridades estadounidenses negocian libertades u otros beneficios a cambio de información, y pese a ello siga un golpeteo a México por el tema del narcotráfico, la mandataria remarcó además que este segundo envío de delincuentes tampoco está relacionado con el acuerdo bilateral en materia de seguridad.

“En todos estos casos, no es los casos de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tiene que ver con una petición (de la administración de Donald Trump), aunque muchos de ellos tienen peticiones (de Washington), pero hay muchos otros que siguen teniendo decisiones”.

La mandataria federal afirmó que fue de una decisión del Consejo Nacional de Seguridad, “que tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas”.

Insistió que el envío de estas personas vinculadas al narcotráfico “tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país, y las toma a partir de un análisis del propio sistema nacional de inteligencia e investigación del Consejo Nacional de Seguridad”.

Afirmó que a las 11 de la mañana el gabinete de seguridad dará una conferencia con más detalles sobre este “traslado”, en la que “podrán darles más explicaciones”.

Ayer, autoridades mexicanas enviaron a Estados Unidos a un segundo grupo de delincuentes bajo proceso. Entre los más relevantes figuran Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien fue jefe de La familia michoacana; Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, fundador de Los Zetas, y Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada y encargado de las finanzas de esa facción del cártel de Sinaloa.

Horas después de la conformación oficial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió los nombres de los 26 enviados por México.

Al dar a conocer el “traslado”, García Harfuch señaló: “La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud de @TheJusticeDept, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte. Mañana, más detalles en conferencia desde @SSPCMexico”.

