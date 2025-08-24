Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José Luis Luquín Delgado, alias El Jabón, por su participación en el secuestro y asesinato de siete personas en Jiutepec, Morelos, en marzo de 2011. Entre las víctimas estaba Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia, crimen que dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

La sentencia, confirmada este domingo por la Fiscalía General de la República (FGR), incluye además una multa de 2 millones 530 mil 386 pesos por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Luquín Delgado fue identificado como integrante del Cártel del Pacífico Sur, célula criminal que operaba en Morelos.

En el último año, suman cuatro los sentenciados a penas superiores a los 290 años por la misma masacre.

En noviembre de 2024, un juez condenó a Jesús Cárdenas Pérez, alias El Manos, a 297 años de cárcel y más de 7.2 millones de pesos de multa.

En diciembre del mismo año, las autoridades lograron sentencias contra Julio de Jesús Rafilla, El Padrino, con 309 años, y Ángel Taboada, El Conejo, con 290 años de prisión.

Las investigaciones establecen que el 28 de marzo de 2011 los sentenciados y otros miembros del grupo criminal privaron de la libertad a siete jóvenes en Jiutepec, los asesinaron y abandonaron sus cuerpos en un vehículo en Temixco.

El asesinato de Juan Francisco Sicilia provocó un parteaguas en la discusión pública sobre la violencia en México. Su padre, Javier Sicilia, encabezó una serie de caravanas y movilizaciones que marcaron el inicio de un movimiento nacional contra la guerra al narcotráfico.