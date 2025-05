Cuestiona Sheinbaum amagos de la CNTE por boicotear elección judicial

Ciudad de México. Ante el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear las elecciones en el Poder Judicial del próximo domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó estas formas antidemocráticas de movilización. “¿Que curioso que plantean ir al Instituto Nacional Electoral?. Me pregunto: ¿Qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del Issste con lo que ahora se plantea y es lo mismo que plantea la derecha, boicotear la elección del domingo?”.



Durante su conferencia, dijo que su gobierno está haciendo los esfuerzos por mejorar las condiciones de los maestros no solo con incrementos salariales sino también congelando el incremento de la edad de jubilación, pues se iba incrementando cada año. Ratificó que revertir esta ley tiene complicaciones porque ya hay cuentas individualizadas, que son de cada uno de los trabajadores, por lo que no es posible revertirla.



-¿Se sentaría usted a dialogar?



-En este momento el diálogo es con la secretaría de Gobernación, con la secretaría de Educación Pública, con el director del ISSSTE, con la secretaría de Hacienda. Ellos tienen toda la atribución para negociar. Es igual a que se reuniera conmigo seria igual que si se reunirán con ellos. Estamos en contacto permanente.

“Ellos tenían el diálogo desde el primer momento que llegaron al zócalo. El viernes. No es que me hubiera negado a dialogar. Ellos tenían el diálogo conmigo y aun así, ellos de todas maneras, golpearon periodistas, cerraron el aeropuerto. ¿Con que demanda?, Que la presidenta se siente a dialogar. ¿Como? si ya me iba a sentar a dialogar”.

La jefa del Poder Ejecutivo condenó que si ya estaba la oferta de diálogo, “¿por qué cerrar Palacio Nacional para que no hubiera mañanera?. ¿Cuál es la razón? Si creen que con eso vamos a ampliar la resolución estamos diciendo o se puede drogar la ley del Issste del 2007, pero tenemos mejor condición para los jubilados. Se va con su salario completo. Y estamos hablando de edad. Si hay otras opciones que surjan que pongan en riesgo el programa del bienestar, adelante.



En una dura condena hacia la estrategia de presión de la CNTE cuestionó que para que haya diálogo deben haber dos partes que analicen las propuestas. “Cuando ellos nos plantean algo, nosotros lo analizamos y damos respuesta, eso es lo que pedimos por parte de ellos”.



Señaló que el cumplimiento de todas las demás que tiene la CNTE no es viable porque complicaría las finanzas públicas para para financiar los programas del bienestar, “no nos vamos a endeudar”.

“La CNTE señala que si hay dinero con todo el dinero que deben los estados al Issste, pero esto es inviable porque no es que los estados no la quieren pagar al Issste, sino que tienen costos para pagar los salarios de los maestros que no están federalizados”, argumentó Sheinbaum.

-¿Sospecha que hay un acercamiento de la CNTE con la derecha?

-En términos del argumento, se acerca. No tengo evidencia de que estén juntos. Pero en los hechos, ¿qué tiene que ver la elección del Poder Judicial con las demandas?. No habrá represión, pedimos diálogo.

En este contexto, la titular del Ejecutivo pidió a la ciudadanía a salir a votar el próximo domingo porque esto es una decisión, dijo, del pueblo de México.

Como argumento, presentó una encuesta según la cual el 72 por ciento de la población considera que los comicios judiciales son importantes y que una gran proporción conoce sobre el proceso.

Por otra parte, la mandataria recordó que antes se criminalizaba la lucha de los maestros como ocurrió durante la reforma educativa con la campaña que emprendió, en su momento, el empresario Claudio X González “y después vino la represión en Nochixtlán”.

Agregó que su gobierno no utiliza ese lenguaje, “por el contrario desde el sexenio pasado, se dio base a un millón de maestros, se han otorgado aumentos salariales, se impulsó una iniciativa para revisar los créditos del Fovissste”.

“Se propuso una iniciativa en el Issste para beneficiarlos; se inconformaron”, contrastó la Presidenta.

Sheinbaum dijo que entonces se retiró esa iniciativa y sólo mediante un decreto se impulsó la revisión de los créditos del Fovissste para beneficio de los maestros. “Yo me he reunido 3 veces con ellos ¿Y no hay diálogo?”, cuestionó.

