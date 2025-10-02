Jueves, octubre 2, 2025
CSP exige repatriación inmediata de mexicanos detenidos por Israel en Sumud Flotilla

Claudia Sheinbaum confirmó que son seis los mexicanos detenidos por Israel en la Global Sumud Flotilla y exigió su repatriación inmediata.
Imagen tomada de una transmisión en vivo el 2 de octubre de 2025 por la Global Sumud Flotilla donde muestra a soldados israelíes (arriba) abordando el buque "Oxygono", integrante de la flotilla que se dirigía a Gaza. Foto Handout / Global Sumud Flotilla / Afp
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que son seis los mexicanos detenidos por fuerzas armadas de Israel cuando viajaban en la Global Sumud Flotilla y exigió su repatriación inmediata. Señaló que se encuentran en el puerto de Ashdod y su gobierno ha enviado hasta ahora cuatro notas diplomáticas para exigir su seguridad física integral y repatriación inmediata.

Asimismo, demandó que llegue la ayuda humanitaria “y se detenga este acoso en Gaza”.

Detalló que a los connacionales “tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito. Tienen que ser repatriados de inmediato.

Explicó que la primera nota diplomática al gobierno de Israel “fue para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales; la segunda fue antes de ayer, adelantándonos para solicitar la razón de por qué serían interceptados.

Puedes consultar: Asalta Israel flotilla con ayuda para Gaza

“Una vez que ayer supimos que habían sido interceptados, (otra nota diplomática) para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales y después hubo una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas”.

Sabemos, sostuvo, que “estos seis compañeros en este momento están en el puerto de Ashdod. “Todavía no ha podido entrar el apoyo consular; dicen las autoridades israelíes que los van a llevar los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados”.

Estamos “en contra de esta situación; la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales, pues tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito”.

Te recomendamos: Europeos se vuelcan a las calles para repudiar asalto a la Global Sumud Flotilla

Obviamente, resaltó, no estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel y tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza”.

Manifestó que “fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia en La Haya, antes que muchísimos países; todavía estaba el presidente (Andrés Manuel) López Obrador cuando se presentó esta denuncia” y se le da seguimiento.

 

En la mañanera del pueblo citó los nombres de los seis mexicanos detenidos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán y Diego Vázquez Galindo.

Leer más: Garantiza SRE asistencia a los tres mexicanos detenidos en flotilla humanitaria

A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska

La Jornada -
Hoy se cumplen 57 años del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a las cinco de...
Nacional

A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir "atrocidades"

La Jornada -
Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al...

