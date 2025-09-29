Lunes, septiembre 29, 2025
CSP anuncia plan para blindar variedades nativas de maíz; adelanta banco de germoplasma

CSP anuncia plan para blindar variedades nativas de maíz; adelanta banco de germoplasma. Foto SEMARNAT
La Jornada

Ciudad de México. La reciente reforma constitucional para prohibir la siembra en México de maíz transgénico evita que las variedades nativas estén en riesgo, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

En la mañanera, donde se hizo una presentación de la relevancia para nuestro país de esta gramínea, en el marco del Día Nacional del Maíz, la mandataria anunció que en breve se presentará “un programa más ambicioso de producción para el bienestar”, el cual incluirá apoyos mayores a productores de maíz, sobre todo pequeños productores.

El proyecto, subrayó la jefa del Ejecutivo, también incluye el fortalecimiento de un banco de germoplasma de maíz

Y es que, explicó, cada variedad de maíz “tiene una genética distinta, hay una parte muy grande que es igual y hay una que tiene una variedad, esto que tiene una diversidad que es necesario conservar, todas las variedades de maíz que existen en México necesitamos tener un banco que guarde esos granos de maíz, de tal manera que no se pierda. Vamos a fortalecer con el programa que muy pronto vamos a presentar”.

De su lado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, destacó la relevancia de este producto para la soberanía nacional y recordó que “México es la cuna del maíz, se domesticó hace 9 mil años”.

Agregó que en México se han documentado más de 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas.

Por su parte, Julia Álvarez Icaza Ramírez, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, indicó que en nuestro país está el conocimiento genético de cada uno de los granos de estos maíces. 

“En México se encuentra in situ el mayor banco de germoplasma a nivel mundial. Es un tema de seguridad alimentaria no sólo para México sino para el mundo entero (…) México no es cualquier país en términos de maíz, México es el centro de origen, por eso el parámetro de protección debe ser diferente al de otros países”.

La mandataria agregó: “Si no hubiéramos puesto en la Constitución que está prohibido en México sembrar maíz transgénico, todas estas variedades estarían en riesgo, y estas variedades son por miles de años domesticadas, primero por los pueblos originarios, y ahora en general por los campesinos, pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades si no las cuidamos, se pueden perder. 

“Por eso la reforma constitucional es fundamental, muy pronto vamos a presentar un programa más ambicioso de producción para el bienestar y apoyo de fertilizantes gratuitos para cuidar el cultivo del maíz criollo, el maíz original”.

Emergencia por reducción de 50% en número de ejidatarios y tierras de cultivo en Cuapiaxtla: Barrales; Podebis debe incluir a campesinos locales, pide

Guadalupe de La Luz Degante -
Al considerar que en Cuapiaxtla hay una emergencia por la reducción de 50 por ciento en el número de ejidatarios y de la superficie...

García Chávez prefigura la propuesta “oficial” de reforma electoral

Yadira Llaven Anzures -
Durante la primera audiencia pública para la elaboración de la reforma electoral, la presidenta del Congreso del estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez,...

Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex

La Jornada -
Ciudad de México. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo compró una cuarta parte de las acciones de Banamex, en una operación que marca el...

