Viernes, septiembre 26, 2025
NoticiasNacional

Corte revoca amparos contra Ley Minera de AMLO; ministros ponderan “rectoría del Estado”

La SCJN revocó dos amparos en contra la reforma del 2023 a Ley Minera y otras leyes, impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
Sede de la SCJN en imagen de archivo. Foto José Antonio López
La Jornada

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos en contra la reforma de mayo del 2023 a Ley Minera y otras leyes, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al validar la constitucionalidad de un transitorio que ordena desechar sin trámite las solicitudes pendientes de nuevas concesiones de exploración. En el debate, los ministros reconocieron la rectoría del Estado sobre recursos y actividades estratégicas del país.

Con siete votos contra dos, el Pleno aprobó dos proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama en los amparos en revisión 583/2024 y 123/2025, ambos sobre el cambio en el proceso para otorgar concesiones. En el primero dio la razón a la Presidencia de la República, que impugnó el amparo concedido a la exdiputada panista Rosa Isela de la Rocha Navarez, quien alegó que, al iniciar en 2021 su trámite de concesión minera, la ley le resultaba retroactiva en su perjuicio.

La Corte concluyó que las empresas y particulares que solicitaron permisos antes de los cambios en las leyes no tenían un derecho adquirido, sino una expectativa que aún no había sido completada.

Leer más: Publica Corte en el DOF orden para congelar en tribunales amparos contra Ley Minera

“Las personas que presentaron una solicitud de concesión antes de la entrada en vigor del decreto reclamado no tenían un derecho adquirido a que se les otorgara la concesión, sino una expectativa de derechos respecto de la entrega justamente de ese título de concesión, las personas solicitantes no tienen un derecho sustantivo”, argumentó Batres.

También se declaró infundado un segundo agravio, en el que la quejosa cuestionaba el proceso legislativo del Congreso que aprobó la reforma a la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales y otras leyes el 28 de mayo de 2023, en lo que la oposición llamó el “viernes negro”. La Corte determinó que no tiene legitimación para impugnar vicios formales, pues el principio de deliberación democrática protege solo a los grupos parlamentarios.

Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García votaron en contra, al considerar que desechar solicitudes en trámite vulnera la irretroactividad de la ley.

Te recomendamos: Organizaciones piden consolidar avances de la nueva Ley de Minería

“No es que la parte quejosa tenga un derecho adquirido a obtener una concesión, y eso lo quiero precisar, sino más bien a que su solicitud sea tramitada y resuelta, con base en normas vigentes en la época en la que se formuló la petición”, dijo Figueroa.

En respaldo del proyecto, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz estimó que no hay derechos adquiridos con solo presentar solicitudes de concesión y que debe prevalecer la soberanía del Estado sobre sus recursos.

“Yo creo que la soberanía del Estado debe prevalecer en todo momento y esta soberanía se ha expresado sobre la reforma y concretamente el párrafo tercero del artículo quinto”, dijo.

En tanto, la Loretta Ortiz subrayó que la minería es propiedad originaria de la Nación y que las concesiones pueden terminar automáticamente sin que exista retroactividad, pues no se afecta propiedad privada. Invocó el artículo 27 constitucional para respaldar la facultad estatal de modificar el régimen de concesiones.

 

“Es propiedad originaria de la Nación y, por lo tanto, se puede dar por terminada la concesión y no hay aquí retroactividad”, dijo.

Leer también: Ampara SCJN a particular contra Ley Minera

Temas

Más noticias

Internacional

Crecen llamados para que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años

La Jornada -
Nueva York. En sus 80 años de historia, las Naciones Unidas nunca han tenido una mujer como secretaria general, un hecho que algunos líderes...
Nacional

Que Adán Augusto “aclare” si recibió más de 79 mdp de empresas fantasma: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Ante las versiones de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López recibió más de 79 millones de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Qué falta de respeto, qué atropello a la razón…

Jaime Ornelas Delgado -
En los últimos tiempos han aumentado los ataques de la oposición en México, quizá, alentada por la vesania del señor Trump y los tropezones...

Ex asesor de padres de los 43 coordina equipo del titular de la Suprema Corte

La Jornada -
Vidulfo Rosales Sierra, ex asesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde 2014, ya es funcionario de...

Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Ante el inicio de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó que se...

Más noticias

Crecen llamados para que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años

La Jornada -
Nueva York. En sus 80 años de historia, las Naciones Unidas nunca han tenido una mujer como secretaria general, un hecho que algunos líderes...

Que Adán Augusto “aclare” si recibió más de 79 mdp de empresas fantasma: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Ante las versiones de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López recibió más de 79 millones de...

Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Sheinbaum

La Jornada -
Luego de ser exhibidas las deudas que Grupo Salinas tiene fuera de México, además de los pendientes que arrastra con el SAT, Ricardo Salinas...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025