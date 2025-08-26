Martes, agosto 26, 2025
NoticiasNacional

Condena la Presidenta “intervención” de EU contra Venezuela

Condena la Presidenta
Condena la Presidenta "intervención" de EU contra Venezuela. Foto AP
La Jornada

Ciudad de México. Ante la embestida de Estados Unidos contra Venezuela, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México “nunca va a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”.

No a la intervención, nosotros estamos en contra de las intervenciones por Constitución. La política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, esa siempre va a ser nuestra posición”, manifestó.

“Puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Y repito: ni siquiera es sólo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está en la Constitución”.

Dichos de ‘El Mayo’ deben respaldarse con denuncia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los señalamientos de Ismael El Mayo Zambada, de que corrompió a policías, mandos militares...
Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la...

