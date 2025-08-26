Condena la Presidenta “intervención” de EU contra Venezuela

Ciudad de México. Ante la embestida de Estados Unidos contra Venezuela, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México “nunca va a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”.

“No a la intervención, nosotros estamos en contra de las intervenciones por Constitución. La política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, esa siempre va a ser nuestra posición”, manifestó.

“Puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Y repito: ni siquiera es sólo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está en la Constitución”.

