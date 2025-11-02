Claudia Sheinbaum condena el “vil asesinato” del alcalde de Uruapan

Ciudad de México. Tras reunirse de manera extraordinaria con el gabinete de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó “con absoluta firmeza el vil asesinato” del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue ultimado anoche pese a contar con protección de seguridad federal.

Señaló en redes sociales que convocó a su equipo de seguridad esta mañana para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad.

“Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal”, confirmó.

La jefa del Ejecutivo expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del alcalde, así como al pueblo de Uruapan “ante esta irreparable pérdida”.

Los miembros del gabinete de seguridad se retiraron se Palacio Nacional tras el encuentro —que se prolongó más de una hora— sin dar declaraciones. Ofrecerán una conferencia en unos minutos.

Indicó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, habló con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Este último, dijo, ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado.

La mandataria refirió que hay a las 11 de la mañana el gabinete de seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para informar con los avances en la indagatoria de este caso.