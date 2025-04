Claridad, no censura: Sheinbaum responde a críticas por reforma digital

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta para que preservando la prioridad de que el Estado recupere funciones estratégicas en materia de competencia y telecomunicaciones, se pueda modificar la redacción del artículo que regula plataformas digitales o incluso eliminarlo si se interpreta que con ello se pretende censurar la libertad de expresión.

Durante su conferencia incluso planteó la posibilidad que para disipar todas las dudas y cuestionamientos, el Congreso de la Unión pueda abrir un período extraordinario de sesiones y no necesariamente que se aprueba esta reforma antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo de sesiones.

Hay mucha discusión sobre el artículo que quedó sobre las plataforma digitales donde se establece la posibilidad de bajarlas por incumplimiento de otras disposiciones legales.

“Ese artículo tiene que aclararse para evitar que digan que queremos censurar a una plataforma como Facebook o Youtube. Tiene que modificarse o eliminarse si crea confusión” pero nunca ha sido el objetivo pretender censurar plataformas digitales. Que se quite el artículo o se modifique la redacción que el gobierno de México no quiere regular sobre plataformas digitales.

Sin embargo, advirtió que la recuperación de facultades del Estado en materia de telecomunicaciones sí se avanzará pues es una ley que tiene varios meses trabajando.

Si la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión tiene dudas sobre el resto de los contenidos que se abra la discusión y que acuda el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino y los expertos que participaron en la elaboración de la iniciativa y expliquen el contenido “porque es fundamental la recuperación de atribuciones del Estado Mexicano pero que se abra la discusión. Lo que si es que ya no va a regresar lo que existía antes, es un nuevo esquema no tiene nada que ver con autoritarismo sino con la recuperación de atribuciones, si se puede mejorar, que se haga pero no vamos a regresar a lo que había antes”.

Informó que podrían ser uno o dos períodos de sesiones porque también se pretende aprobar las reformas legales que complementen el marco legal que regirá con la nueva conformación del Poder Judicial.

Mas adelante, Sheinbaum descartó que pudiera reunirse con los medios de comunicación inconformes con la iniciativa, que se abra el debate en el Senado, que acudan Merino, Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y otros secretarios para que expliquen.

“Todo puede ser perfectible y no se trata de aprobar todo a fuerza en un día. Hay que escuchar, no debe haber preocupación de que vaya a haber un asunto autoritario de alguien vaya a hacer algo indebido”.

