Cifra de indocumentados que intentaron ingresar a EU por México cayó cerca de 80%

Ciudad de México. Durante el año fiscal 2025, en Estados Unidos se reportó una caída de casi 80 por ciento en el número de personas migrantes que intentaron ingresar de manera irregular por su frontera sur en comparación con el año anterior.

Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que durante el año fiscal 2025 —que acaba de cerrar, pues va de octubre del año previo a septiembre del que corre— se dieron 443 mil 671 “encuentros” entre la autoridad migratoria y personas que trataron de cruzar sin documentos hacia territorio estadounidense a través de los límites con México.

La cifra equivale a 20.7 por ciento de la reportada en el año fiscal 2024, que alcanzó 2 millones 135 mil cinco arrestos de migrantes en esa situación. Esto es, que de cada cinco intentos registrados el año pasado, para 2025 descendió a sólo uno.

Sin embargo, la reducción ha sido aún mayor a partir del inicio de la administración de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

De acuerdo a las cifras de la CBP, en ocho meses del gobierno del magnate (febrero a septiembre de este año) se reportaron 85 mil 694 “encuentros” migratorios en la frontera de Estados Unidos con México, mientras que de octubre de 2024 a enero de 2025 (el último tramo de la gestión de Joe Biden) fueron de 357 mil 977.

El registro de personas migrantes que intentaron cruzar de forma irregular a Estados Unidos vía terrestre por el sur en el periodo del republicano equivale a 19.3 por ciento del total del año fiscal 2025.

Las estadísticas oficiales de Washington en esta materia muestran que en octubre de 2024 se reportaron 106 mil 316 arrestos de personas migrantes en esta frontera estadounidense; el siguiente mes fueron 94 mil 183, diciembre cerró con 96 mil 33 y enero (último mes de Biden) reportó 61 mil 445 “encuentros”.

Ya bajo el segundo régimen presidencial de Trump, los números descendieron significativamente a raíz de sus políticas antimigratorias y el cierre de toda opción para solicitar asilo en Estados Unidos.

Así, en febrero de este año se reportaron 11 mil 710 detenciones de migrantes que intentaron cruzar; en marzo la cifra fue de 11 mil 11; para abril de 12 mil 23; en mayo sumaron 12 mil 450; en junio cayó aún más a 9 mil 300; julio fue el mes de este año fiscal con el registro más bajo, con 7 mil 822 intentos; en agosto la cifra fue de 9 mil 731; y en septiembre pasado se registraron 11 mil 647 “encuentros” de migrantes con autoridades en la materia.