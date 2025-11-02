Cientos despiden a Carlos Manzo en funeral público en Uruapan

Uruapan, Mich. Cientos de personas, entre familiares, amigos, simpatizantes y ciudadanos en general, participaron este domingo en los funerales del alcalde independiente Carlos Manzo Rodríguez, asesinado a balazos la noche del sábado en la Pérgola municipal, la plaza principal de la localidad.

Durante el acompañamiento a la carroza fúnebre, de la funeraria San José a la Pérgola, al mediodía de este domingo, algunos de los asistentes realizaron reclamos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, por la inseguridad y violencia que afecta a la región.

Demandaron que el crimen no quede impune y reprocharon que en diversas ocasiones Manzo Rodríguez pidió la intervención del gobierno federal para hacer frente a esta problemática, propiciada por la operación de cárteles del narcotráfico, y no recibió el apoyo debido.

Minutos antes, en la sala funeraria San José, los asistentes abuchearon a Ramírez Bedolla, quien llegó para dar el pésame a familiares del presidente municipal; permaneció 10 minutos y se retiró entre reclamos.

En estos momentos, Carlos Manzo recibe un homenaje de cuerpo presente en la plaza de la Pérgola, donde fue ultimado por un sicario que le disparó a quemarropa alrededor de las 20 horas del sábado.

Manzo Rodríguez, conocido popularmente como “El del Sombrero”, fue atacado cuando convivía con decenas de participantes en el Festival de Velas, que año con año se realiza en la Pérgola.

Escoltas del edil habrían abatido a uno de los agresores y sometido a dos más. El regidor Víctor Hugo de la Cruz resultó herido y es reportado fuera de peligro.

Carlos Manzo había inaugurado el encendido de velas y se retiró de la plaza, pero minutos después regresó para tomarse fotografías con niños caracterizados con disfraces con motivo de la celebración del Día de Muertos y en ese momento fue baleado.

Cuerpos de auxilio trasladaron al presidente municipal al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde minutos después perdió la vida por las heridas que le causaron seis impactos de bala.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal bajo las siglas de Morena.

Durante 2025, Carlos Manzo pidió a la presidenta Sheinbaum apoyo para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El pasado 8 de octubre el alcalde de Uruapan difundió un comunicado en el que pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y a la presidenta Claudia Sheinbaum mantener en la demarcación los más de 200 guardias nacionales que fueron enviados para reforzar los operativos de seguridad.

A decir del alcalde de Uruapan, los oficiales trabajaron en coordinación con los tres niveles de gobierno, lo que derivó en “resultados muy buenos”, respecto a los temas ligados con delitos federales, pero “sin explicación alguna los elementos de la Guardia Nacional que venían a Uruapan fueron retirados”.

“Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario Omar García Harfuch para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender”, solicitó

Un día antes, Manzo, solicitó al Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán armamento, específicamente ametralladoras Minimi con el objetivo de que los agentes igualen las capacidades de los grupos delictivos que operan en el municipio. “No puede ser posible que los delincuentes están mejor armados que las policías municipales”, argumentó el edil.

Hace un año, el 29 de octubre, fue asesinado en la Pérgola el periodista Mauricio Cruz Solís, por presuntos sicarios que lo atacaron minutos después de haber entrevistado, en una transmisión en vivo de facebook, a Carlos Manzo.