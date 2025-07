China intenta imponer su control financiero en Occidente: Johnson

El propósito de Estados Unidos de retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas no será fácil ni ocurrirá de inmediato, aseguró el embajador de ese país en México, Ronald Johnson, en una cena de gala organizada por la American Society (Amsoc), con el copatrocinio del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Después de señalar que es un orgullo ser parte del gobierno de Donald Trump, el diplomático comentó que también se trata de una nueva era en la política exterior, la cual está impulsada por un propósito muy claro: una responsabilidad compartida y un compromiso con un futuro más fuerte, seguro y próspero para Estados Unidos, pero también con nuestros socios y aliados.

En el acto, donde se proyectó un video para ensalzar a Fundación Azteca, Johnson comentó que el camino no será fácil. No todo es fácil y no será todo gratis ni indoloro, pero es algo que debemos hacer.

Consideró que “países como China intentan imponer su control financiero y una mayor dependencia económica y de la cadena de suministro en algunos lugares de nuestro propio hemisferio occidental.

Retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas no será fácil ni ocurrirá de inmediato, pero es una causa noble para el mundo libre. Paso a paso, es una causa que debemos ganar y, luchando juntos, lograremos ese objetivo.

Horas después de que el mandatario estadounidense envió una carta para anunciar aranceles de 30 por ciento a productos mexicanos que se envían a su país, el diplomático consideró que la colaboración entre el gobierno de Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido excelente.

“Estamos trabajando para asegurar la frontera, desmantelar las redes criminales, porque son una plaga para todos, para detener el fentanilo, para combatir la migración ilegal y para detener la trata de personas.

Queremos una frontera que funcione. Una que esté cerca de la delincuencia y la actividad ilegal, pero que también nos fortalezca y contribuya al bienestar de la gente de ambos países, apuntó.

Por su parte, Larry Rubin, dirigente de la Amsoc, comentó que los aranceles de 30 por ciento que se puede llegar a aplicar a partir del 1º de agosto es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud, la seguridad nacional de Estados Unidos y México.

Agregó que la lucha contra el fentanilo, el crimen organizado y el respeto a los compromisos firmados en el T-MEC ya no pueden esperar.