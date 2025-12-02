Caída de remesas responde a menos mexicanos trabajando en EU: BBVA

México. La caída del flujo de remesas que llegan a nuestro país responde, en mayor medida, a que desde hace dos años hay menos mexicanos que se incorporan al mercado laboral de Estados Unidos, país del que provienen más del 95 por ciento de estos recursos, afirmó BBVA México, el banco de mayor presencia entre los que operan en el país.

Para la institución financiera, es posible que en 2026 estos ingresos continúen a la baja, “pero seguirán siendo muy importantes para la economía de millones de hogares en México, con un monto cercano a los 61 mil millones de dólares”.

Esta mañana, el Banco de México (BdeM) dio a conocer que en los primeros 10 meses del año, el flujo de remesas que ingresaron acumuló 51 mil 344 millones de dólares, monto 5.08 por ciento más bajo si se compara con los los 54 mil 90 millones que llegaron en el mismo lapso de 2024.

“La agresiva política migratoria implementada por el presidente Donald Trump solo exacerba la caída en los flujos de remesas a México, que se han reducido por una menor inserción de nuevos migrantes mexicanos en el mercado laboral estadounidense observado al menos desde hace dos años, en comparación con otros grupos de migrantes latinoamericanos”, detalló BBVA.

En un análisis, publicado apropósito de los datos soltados por el instituto central, la firma financiera destacó que, a lo largo de este año, las remesas a varios de los principales países receptores de la región de América Latina y el Caribe, en la que se incluye a México, han crecido de forma importante.

Refirió que, en octubre de 2025, el flujo de remesas a Honduras aumentó 24 por ciento a tasa anual, a Guatemala 19.5 por ciento, en El Salvador 16.3 por ciento y a Colombia 5.4 por ciento.

La cifra de octubre, la mejor del año

La información que fue publicada por el BdeM señala que, en octubre, al país ingresaron 5 mil 635 millones de dólares por el concepto de remesas.

“Es el mayor monto de estos recursos reportados en un solo mes durante los últimos 12 meses”, destacó BBVA.

No obstante, enfatizó, estos recursos hilan 7 meses consecutivos a la baja, una racha que dio inicio en abril del presente año, de acuerdo con las estadísticas del instituto central.

La proyección para 2026, ajustada

En el documento, el consorcio financiero de origen español estima que el próximo año ingresen a México 60 mil millones de dólares por remesas familiares

Esta cifra es menor a los 61 mil millones de dólares que fueron proyectados por BBVA en agosto de este año cuando se presentó el Anuario de Migración y Remesas junto con el Consejo Nacional de Población (Conapo).