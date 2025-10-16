Miércoles, octubre 15, 2025
Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción

Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan N, segundo implicado en la ejecución del abogado David Cohen.

“Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan “N”, identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx”, escribió en sus redes sociales.

Fue a través de trabajos de investigación, inteligencia y de seguimiento realizados en coordinación con los operadores del C2 centro, que se identificó la ruta que ocupó el sujeto para escapar.

El sujeto fue trasladado a la fiscalía capitalina.

Determina SCJN que jueces no podrán reducir condenas de sentenciados por feminicidio

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio alegando su derecho a la...
Confirma Trump que autorizó a la CIA operar en Venezuela

La Jornada -
La Redacción, Afp, Europa Press Washington. El presidente Donald Trump confirmó este miércoles los reportes de que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar...

