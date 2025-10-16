Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan N, segundo implicado en la ejecución del abogado David Cohen.

“Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan “N”, identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx”, escribió en sus redes sociales.

Fue a través de trabajos de investigación, inteligencia y de seguimiento realizados en coordinación con los operadores del C2 centro, que se identificó la ruta que ocupó el sujeto para escapar.

El sujeto fue trasladado a la fiscalía capitalina.