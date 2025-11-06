Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”, una de las personas más buscadas por la justicia de Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad del gobierno de México informó que Daniel “N” es de nacionalidad estadounidense y cuenta con una orden de arresto de Estados Unidos por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo, y contaba con una ficha roja emitida por el FBI.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), resaltó en redes sociales que “la detención es resultado del trabajo coordinado del @GabSeguridadMX y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas”.

Por otra parte, en un boletín, la SSPC detalló que la detención se logró gracias a una acción operativa en un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán por, en la que participaron elementos de esa secretaría, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

“Los agentes de seguridad identificaron el inmueble donde se resguardaba uno de los objetivos más buscados por autoridades estadounidenses y, al realizar recorridos de reconocimiento, detectaron la presencia del sujeto, al cual le marcaron el alto, corroboraron su identidad y fue detenido”, señaló.

‘El Dany’ fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso, para posteriormente ser entregado a las autoridades que lo requieren.