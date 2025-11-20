Cae el capo que ordenó matar a Carlos Manzo

El gabinete de seguridad detuvo la tarde del martes a Jorge Armando N., El Licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales y uno de los cabecillas de la célula delictiva que asesinó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que “esta célula delictiva está vinculada con otra que opera en Michoacán, afín al cártel Jalisco Nueva Generación”.

En la sede de la SSPC, junto con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que Jorge Armando N fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por el gabinete de seguridad, con la participación de autoridades estatales.

“Esta detención es un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad”, expuso García Harfuch, y añadió que “las investigaciones continúan”.

Para lograr la detención, fue clave el análisis pericial de uno de los teléfonos recuperados, vinculados con los responsables del asesinato.

Detalló que con labores de inteligencia e investigación se identificó a Fernando Josué N y Ramiro N, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Se confirmó que ambos acompañaban a Víctor Manuel N, autor material del homicidio y quien fue ultimado por elementos policiacos.

Todos ellos eran parte de un chat dentro de una aplicación de mensajería para celulares, mediante el cual se planeó y coordinó la agresión contra el alcalde. “Se identificó que un sujeto apodado El Licenciado ocupaba el rol de mando”, refirió el titular de la SSPC.

En dichas conversaciones, Jorge Armando N les ordenó colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y ver su ruta y horarios, tras compartir un video en el que se observa la jardinera donde posteriormente fue asesinado Carlos Manzo. También instruyó “disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado”.

Sobre Ramiro N, se dio a conocer que fungía de instructor en el uso de armas de fuego y los “sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones”.

Consultado sobre el posible móvil del homicidio, el fiscal general de Michoacán dijo que los avances de la investigación se han compartido con Grecia Quiroz, actual presidenta municipal y viuda de Carlos Manzo, sin ofrecer mayor detalle.

