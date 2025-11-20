Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasNacional

Cae el capo que ordenó matar a Carlos Manzo

Cae el capo que ordenó matar a Carlos Manzo
Cae el capo que ordenó matar a Carlos Manzo
La Jornada

El gabinete de seguridad detuvo la tarde del martes a Jorge Armando N., El Licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales y uno de los cabecillas de la célula delictiva que asesinó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que “esta célula delictiva está vinculada con otra que opera en Michoacán, afín al cártel Jalisco Nueva Generación”.

En la sede de la SSPC, junto con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que Jorge Armando N fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por el gabinete de seguridad, con la participación de autoridades estatales.

“Esta detención es un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad”, expuso García Harfuch, y añadió que “las investigaciones continúan”.

Para lograr la detención, fue clave el análisis pericial de uno de los teléfonos recuperados, vinculados con los responsables del asesinato.

Detalló que con labores de inteligencia e investigación se identificó a Fernando Josué N y Ramiro N, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Se confirmó que ambos acompañaban a Víctor Manuel N, autor material del homicidio y quien fue ultimado por elementos policiacos.

Todos ellos eran parte de un chat dentro de una aplicación de mensajería para celulares, mediante el cual se planeó y coordinó la agresión contra el alcalde. “Se identificó que un sujeto apodado El Licenciado ocupaba el rol de mando”, refirió el titular de la SSPC.

En dichas conversaciones, Jorge Armando N les ordenó colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y ver su ruta y horarios, tras compartir un video en el que se observa la jardinera donde posteriormente fue asesinado Carlos Manzo. También instruyó “disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado”.

Sobre Ramiro N, se dio a conocer que fungía de instructor en el uso de armas de fuego y los “sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones”.

Consultado sobre el posible móvil del homicidio, el fiscal general de Michoacán dijo que los avances de la investigación se han compartido con Grecia Quiroz, actual presidenta municipal y viuda de Carlos Manzo, sin ofrecer mayor detalle.

También puedes ver: Detienen a ‘El Licenciado’, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo

Temas

Más noticias

Nacional

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...
Internacional

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Detienen a ‘El Licenciado’, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la tarde de ayer fue detenido Jorge Armando “N”,...

En Original, encuentro de arte textil, compartirán la puntada corazón amarrado de Tlaola

Paula Carrizosa -
Puntada corazón amarrado, una tradición artesanal de Tlaola, Puebla, será uno de los saberes que se compartirán en Original, encuentro de arte textil mexicano...

Narcobloqueos tras operativo contra ‘CJNG’

La Jornada -
Morelia, Mich., Un operativo de las fuerzas estatales y federales para capturar a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del cártel...

Más noticias

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Al descubierto, la conjura opositora en manifestación Z

La Jornada -
El Congreso de la Ciudad de México acusó a los alcaldes panistas de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025