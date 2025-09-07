Brinda consulado de México en Atlanta asistencia a 23 connacionales detenidos en redada de ICE

El Consulado General de México en Atlanta informó este sábado que brinda asistencia a 23 connacionales detenidos durante el operativo migratorio realizado el pasado jueves 4 de septiembre en Ellabell, Georgia, donde las autoridades estadounidenses arrestaron a 475 trabajadores indocumentados en una planta de baterías de Hyundai-LG que se encuentra en construcción.

De acuerdo con la información oficial, los mexicanos fueron trasladados al centro de detención de Folkston, ubicado a casi 480 kilómetros al sur de Atlanta. Personal consular acudió a las instalaciones para entrevistarse con quienes solicitaron atención individual, verificar su estado físico y las condiciones del lugar, además de garantizar el respeto a sus derechos.

El consulado detalló que también ofreció asistencia para que los trabajadores informaran a sus familias y recibieran orientación legal. La mayoría de los connacionales optó por firmar la salida voluntaria del país, por lo que se espera que en los próximos días sean repatriados a México.

La representación diplomática aseguró que continuará en contacto tanto con los detenidos como con sus familias para dar seguimiento a los casos y brindar la asistencia que corresponda.

La redada en Ellabell fue calificada por medios locales como una de las operaciones más grandes de los últimos años en el estado de Georgia. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mayoría de los arrestados son de nacionalidad surcoreana, aunque también se detuvo a trabajadores de otras nacionalidades, entre ellos mexicanos.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el operativo se llevó a cabo en el marco de las investigaciones sobre presuntas violaciones a las leyes laborales y migratorias en la construcción de la planta.

