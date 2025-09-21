Aunque nos lancen calumnias, el pueblo sigue creyendo en la 4T, afirma Sheinbaum en Campeche

Campeche, Camp. Ante las críticas y las calumnias de los adversarios políticos “el pueblo sigue creyendo en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, señaló este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Los que no quieren la transformación, un empresario que no quiere pagar impuestos y unos cuantos de otros partidos políticos que no quieren perder los privilegios, que todavía ansían regresar por sus privilegios, nos critican, nos calumnian, dicen montón de cosas todos los días, inventan, ¿y qué creen? No pasa nada, el pueblo sigue creyendo en la Cuarta Transformación”, señaló al concluir en esta capital la jornada de informes regionales en Chiapas, Tabasco y Campeche.

En tanto, cuando la mandataria criticó a los políticos de la oposición que acuden al extranjero a hablar mal del Gobierno de México, se escucharon entre el público abucheos de “Fuera Alito, fuera Alito”.

Acompañada de la gobernadora Layda Sansores y de seis integrantes de su gabinete, en la plaza cívica Héctor Pérez Martínez y ante más de 5 mil personas, la presidenta sostuvo que Campeche se convertirá en el principal productor de arroz del país; con el plan lechero y la planta pasteurizadora, dijo, se abastecerán a las 26 mil tiendas del bienestar en donde también se comercializará la miel que se adquirirá a los apicultores indígenas de Calakmul.

Sheinbaum Pardo prometió que no abandonará a Campeche y anunció la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en un lugar por definir, así como 30 mil viviendas en todo el Estado, el acuaférico y la rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la capital, el drenaje y ampliación del malecón para Ciudad del Carmen, donde también se modernizará el aeropuerto, así como un polo de desarrollo y la ampliación del puerto de Seybaplaya.

En su mensaje, detalló que más de 301 mil campechanos reciben alguno de los programas sociales federales con una derrama anual de 9 mil 200 millones de pesos, y destacó que el próximo año se incrementará a un billón de pesos el monto que se distribuye a través de los programas del bienestar para todo el país.

La gobernadora Layda Sansores lamentó el atraso que ha tenido Campeche a lo largo de la historia, y por el rezago que padece dijo que esta entidad se ubica en “las puertas del infierno”; calificó a la Ley de Coordinación Fiscal como “una mentada de madre” porque las participaciones fiscales son injustas, y amenazó con demandar a los responsables de este atraso.

Por otra parte agradeció el respaldo que el estado ha recibido del pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el actual, encabezado por Sheinbaum Pardo.

También puedes ver: La 4T ha recuperado la dignidad del pueblo de México, afirma Claudia Sheinbaum