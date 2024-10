Aumentarán matrícula en 330 mil lugares en educación superior, anuncian

Ciudad de México. El gobierno federal incrementará en este sexenio 330 mil lugares para estudiantes de educación superior. Para cumplir la meta, habrá nuevos planteles y se ampliará la matrícula en las universidades del Bienestar “Benito Juárez”, Rosario Castellanos, Tecnológico Nacional de México e Instituto Politécnico Nacional.

“Con estas instituciones vamos a crear 330 mil lugares nuevos en todo el país. En la Rosario Castellanos, 150 mil espacios nuevos a lo largo del sexenio; salud, 25 mil lugares; Universidades Benito Juárez, al menos 40 mil, aunque tienen opción de más; Tecnológico Nacional de México, 85 mil e IPN con 30 mil”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hay presupuesto de alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales para nuevas escuelas, dijo en su conferencia de prensa.

También nos estamos comprometiendo en avanzar en la gratuidad, además de que ya hay contacto, dijo, con universidades autónomas para abordar el tema, pero los recursos serán para docencia e investigación, no para burocracia, precisó.

Dijo que en noviembre se abre la convocatoria tanto para docentes como para estudiantes, para dos nuevos planteles de la Universidad Rosario Castellanos, en Comitán, Chiapas, y en Tijuana, Baja California, “y en febrero haya primera generación” en esos estados y “así vamos a llenando de universidades a nuestro país. Educación, educación. La educación es un derecho, no una mercancía”, subrayó.

Indicó que durante años se cerraron los espacios para las universidades públicas, fue parte del modelo neoliberal, que no consideraba a la educación como un derecho, sino como un privilegio.

“En realidad los exámenes de admisión no eran más que un embudo, no es que los estudiantes no estuvieran preparados, en realidad lo que hubo fue un cierre de posibilidad de estudiar en universidades públicas y la única opción eran las privadas. No porque no esté bien que las haya, sino porque el Estado tiene la obligación de proveer educación gratuita”.

Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, explicó que tienen casi 72 mil estudiantes activos, y cuentan con capacidad instalada para recibir hasta 280 mil estudiantes y en un futuro hasta 300 mil.

Pero “no lo vamos a hacer tan rápido, porque nuestro crecimiento topa con la capacidad de carga de localidades en que nos encontramos. Hay lugares muy pequeños, siempre comunidades alejadas”.

Estas universidades tienen alcance en mil 593 municipios.

Sobre las universidades Rosario Castellanos, van a crecer en 30 nuevas sedes, lo que representará 150 mil lugares nuevos, que sumados a los 50 en la Ciudad de México serán 200 mil.

Raúl Jiménez, director del Tecnológico Nacional de México, manifestó que está en permanente actualización de la currícula y los nuevos programas de estudio están “alineados” a los nuevos proyectos de gobierno.

Hay 254 planteles, con 574 mil estudiantes y más de 30 mil docentes. Para 2030 se incrementarán los cuerpos académicos: actualmente hay 50 ingenierías y licenciaturas y 135 posgrados.

A su vez, Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, detalló que la Universidad Rosario Castellanos tiene 55 mil 738 estudiantes, 63 por ciento de ellos mujeres; 5 mil 572 egresados y mil 199 docentes.

Indicó que tanto en Comitán como Tijuana les donaron edificios y terrenos.

“Hemos tenido gran demanda de gobernadores, estando de acuerdo que se requiere aumentar la matrícula para jóvenes en licenciatura”, indicó.

Para poner universidad tiene que haber bachilleratos, profesores y determinadas condiciones para infraestructura.

Respecto a la Universidad de la Salud, mencionó que en la Ciudad de México son 12 edificios donados por la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene una matrícula de 3 mil 688.

Estas universidades serán híbridas para poder aumentar más la matrícula . En ambos casos, la convocatoria para profesores y alumnos iniciará en noviembre.

