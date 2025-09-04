Jueves, septiembre 4, 2025
NoticiasNacional

Aumenta en junio el consumo privado en México alentado por productos importados

El consumo privado avanzó en junio de 2025, su tercer incremento mensual en el año, para mostrar un crecimiento anual, reportó Inegi.
El consumo privado en México, registró un aumento durante junio. Las personas consumieron principalmente, bienes, productos o servicios de importación. Foto María Luisa Severiano / Archivo
La Jornada

Ciudad de México. Luego de una caída en el mes previo, el consumo privado avanzó en junio de 2025, su tercer incremento mensual en el año, para permitirle dar la vuelta y mostrar un crecimiento anual, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El consumo privado en México, la forma más amplia de medir lo que consumen las personas, recuperó en junio lo que perdió en mayo, al avanzar 0.8 por ciento mensual durante el sexto mes del presente año, alentado por el consumo de bienes importados.

Así el el Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP) se mantuvo en 111.5 puntos, mismo nivel que en abril de 2025. En su comparación anual, el gasto que realizaron las familias e individuos en México presentó un avance de 1.1 por ciento en junio.

Leer también: Crédito al consumo privado creció 9.8% en julio: BdeM

El dato oficial resultó mejor de lo que el indicador oportuno del consumo privado (IOCP) proyectó hace unas semanas, pues consideró un avance mensual de 0.3 por ciento en junio y lejos de la caída anual que proyectó de 0.1 por ciento, con cifras desestacionalizadas para hacer más comparables los periodos.

El consumo privado en México, que permite conocer la evolución del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, estuvo impulsado por los bienes importados, al crecer 4.9 por ciento mensual en junio y 4.4 por ciento anual, con su efecto del tipo de cambio.

Por su parte, el consumo de bienes y servicios nacionales se estancó, al no presentar crecimiento en junio. Lo anterior, fue producto de una caída de servicios de 0.1 por ciento y un avance de 0.3 por ciento en bienes nacionales.

Te recomendamos: Producción de muebles en Puebla cae 30% por contracción del mercado y competencia asiática

El Inegi estimó, con cifras originales que muestran la variación real anual, que el consumo privado avanzó 1.6 por ciento anual durante el sexto mes de 2025, mostrando una importante aceleración por el avance de los bienes importados no duraderos (14.5 por ciento).

 

En los primeros seis meses de 2025, el consumo cayó 0.5 por ciento anual. Los bienes nacionales aumentaron 0.7 por ciento anual en enero-junio de 2025 y los importados retrocedieron 5.3 por ciento.

En su reporte de consumo privado, el área de análisis de BBVA estimó un estancamiento del gasto privado, que se materializó en un entorno de menor crecimiento del ingreso de los hogares, con desaceleraciones continuas de la masa salarial real; toda vez que el gasto privado se estancó en junio ante el menor dinamismo del sector servicios.

Leer más: Indicador oportuno de consumo privado anticipa moderación durante mayo y junio

Temas

Más noticias

Internacional

Flotilla humanitaria que zarpó de Barcelona sigue su viaje por altamar

La Jornada -
Madrid. Las más de 20 embarcaciones que zarparon el pasado lunes del puerto de Barcelona rumbo a las costas de Gaza, en la llamada...
Nacional

Entre octubre y junio, aduanas detectaron 11 intentos diarios de huachicol fiscal

La Jornada -
La actual administración del gobierno federal detectó 2 mil 937 casos en los que se intentaron pasar petrolíferos e hidrocarburos por otro producto en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Consumo privado en México se contrajo en junio y julio, estima Inegi

La Jornada -
El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estimó que el consumo privado en México...

Más noticias

Flotilla humanitaria que zarpó de Barcelona sigue su viaje por altamar

La Jornada -
Madrid. Las más de 20 embarcaciones que zarparon el pasado lunes del puerto de Barcelona rumbo a las costas de Gaza, en la llamada...

Entre octubre y junio, aduanas detectaron 11 intentos diarios de huachicol fiscal

La Jornada -
La actual administración del gobierno federal detectó 2 mil 937 casos en los que se intentaron pasar petrolíferos e hidrocarburos por otro producto en...

Destaca CSP ‘entendimiento’ en seguridad; intervención militar de EU no estuvo en la mesa con Rubio

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el alcance de los acuerdos en materia de seguridad con Estados Unidos y, dejó claro,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025