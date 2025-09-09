Asesinan a nieto de Patricia Orozco, madre buscadora en San Felipe, BC

San Felipe, B.C. Hombres armados asesinaron la noche del lunes a Abel Roberto Román Bojórquez de 18 años, nieto de la madre buscadora Patricia Orozco, quien encabeza un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el puerto. El joven recibió tres impactos de arma de fuego antes de llegar a casa de su abuela en la colonia Los Arcos.

La víctima fue trasladada al Centro de Salud, donde médicos confirmaron que perdió la vida.

Patricia Orozco es madre de Birzavit Román, desaparecido desde el 24 de diciembre de 2022, cuando salió de su domicilio a bordo de un vehículo BMW negro; desde entonces se desconoce su paradero.

Orozco Rea huyó de México al temer por su vida ante amenazas luego de casi tres años de activismo del colectivo “Tu madre sigue tu lucha Birzvit Román”.

Derivado de lo anterior, dijo tener miedo por su vida, de sus hijos y nietos ante la falta dec respuesta del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

En junio de 2025, la madre buscadora denunció la presencia de encapuchados que tomaron fotos de su casa en la colonia Los Arcos e hicieron preguntas a sus vecinos sobre su horario acostumbrado de sus actividades, pero la Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación, sólo se limitaron a proporcionarle un número telefónico en caso de alguna agresión y prometieron rondines en su casa.

El clima de hostigamiento se intensificó después de que colectivos de búsqueda, incluido el que lidera Orozco, se manifestaran en Mexicali frente a la Fiscalía General del Estado, tras la detención de un hombre apodado El Sangre, señalado como presunto responsable en la desaparición de su hijo.

Colectivos condenan homicidio

El colectivo Madres Unidas y Fuertes, expresaron sus condolencias a la activista Patricia Orozco y a su familia por la pérdida de su nieto en San Felipe.

Señalan que es un hecho que llena de dolor y rabia impotente, una tragedia que no debió ocurrir.

“Nos duele profundamente saber que Patricia había solicitado protección y que ésta no le fue brindada. Nos preguntamos, ¿Qué está pasando? ¿Están las autoridades cumpliendo con su deber de protegernos?”

Señalaron que ante la escalada de violencia, las constantes muertes y desapariciones en el estado y en todo el país se clama por justicia.

“Hoy fue el nieto de Patricia. Mañana, ¿Quién será la próxima víctima?”, mencionan en una publicación.

