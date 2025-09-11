Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa en el puente de La Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, con lo que suman ocho las víctimas mortales.

La mandataria confirmó que 22 de los 94 heridos en el accidente ocurrido ayer por la tarde continúan en estado crítico en 19 hospitales del IMSS y del ISSSTE.

Aseguró que se brindará un apoyo emergente inicial a todas las víctimas y sus familiares, así como asesoría jurídica, atención psicológica y ayuda para gastos funerarios.

La FGJ trabaja para esclarecer las causas del accidente, expresó la mandataria.

La jefa de Gobierno reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum asegurando que su respuesta fue inmediata.

