Jueves, septiembre 11, 2025
Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa
Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa. Foto OBTURADOR MX
La Jornada

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa en el puente de La Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, con lo que suman ocho las víctimas mortales.

La mandataria confirmó que 22 de los 94 heridos en el accidente ocurrido ayer por la tarde continúan en estado crítico en 19 hospitales del IMSS y del ISSSTE.

Aseguró que se brindará un apoyo emergente inicial a todas las víctimas y sus familiares, así como asesoría jurídica, atención psicológica y ayuda para gastos funerarios.

La FGJ trabaja para esclarecer las causas del accidente, expresó la mandataria.

La jefa de Gobierno reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum asegurando que su respuesta fue inmediata.

Suicidios y psicosis son puntos ciegos de los 'chatbots' de IA que desconciertan a expertos

La Jornada -
En agosto, la policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en...
Al menos hay 555 empresas involucradas en conductas ilícitas en aduanas de todo el país

La Jornada -
En todas las aduanas del país operan “al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas”, de acuerdo con la investigación...

Maestros toman instalaciones de la SEP en Zacatlán para evitar que cierren la CORDE de esta región

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Desde hace más de 36 horas, cerca de 80 docentes mantienen tomada la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE) de Zacatlán en rechazo a...

Sube a 6 la cifra de muertos por explosión de pipa con gas: Myriam Urzúa

La Jornada -
Ciudad de México. Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de una pipa con gas en Iztapalapa, lo...

Difunden lista de heridos por explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de las 14:20 horas de este miércoles se registró la explosión de una pipa que transportaba aproximadamente 49 mil litros de gas LP...

