Asciende a 57 el número de heridos por explosión de pipa, 19 de ellos graves: Clara Brugada

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó esta tarde que a consecuencia de la explosión de una pipa, resultaron 57 personas heridas, 19 de ellas graves. Ya fueron trasladadas a diversos hospitales. La mandataria local dijo que se contó con el apoyo de elementos de emergencias de municipios del Estado de México, la Guardia Nacional y de Marina.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron labores de vialidad para permitir el paso a los servicios de emergencia, Bomberos y unidades Médicas, derivado del incendio de una pipa y varios vehículos en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza al poniente.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas informó en principio que 18 personas habían resultado heridas con quemaduras de segundo y tercer grado y trasladadas a diversos hospitales pero el número de lesionados se incrementó posteriormente. Indicó también que 18 vehículos y una motoneta quedaron afectados.

Primeros reportes indicaron que una pipa explotó cuando circulaban sobre esa zona.

Al sitio llegaron ambulancias del ERUM y una Unidad de Especial de Rescate.

Policías de la SSC y Bomberos ya realizan las acciones para apagar el fuego, mientras que en los alrededores continúa el cerco y la evacuación de personas y los desvíos a la circulación vehicular. También llegó ya personal de la Guardia Nacional.

Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México – Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia y la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de Las Torres. Además, un helicóptero de los Cóndores realiza un sobrevuelo de apoyo al personal en campo.

Suspenden transporte público

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, dijo que por la explosión en una pipa de gas en el puente de la Concordia instruyó a la suspensión del servicio del trolebús, cablebús y de la estación del Metro Santa Marta “hasta verificar que se encuentre controlada la situación”.

En redes sociales, indicó que personal de emergencias labora en el lugar para atender a las personas usuarias de transporte público que resultaron con lesiones leves.

Aseguró que no se reportan afectaciones en el Centro de Transferencia Modal.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se dirigió al punto de la emergencia en Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, donde esta tarde se registró la explosión de una pipa de gas, que dejó 18 personas heridas.

En sus redes sociales, la mandataria señaló que los servicios de transporte público se encuentran suspendidos y en el lugar ya están unidades de los servicios de emergencia.

“Voy regresando de la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos en la que participé esta mañana en Morelos; me encuentro en camino al punto donde se registró la explosión e incendio de una pipa, en el Puente de la Concordia”, expresó.