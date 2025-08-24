Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, se recupera tras accidente

Ciudad de México. Tras el accidente automovilístico del viernes por la noche, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, continúa hospitalizado y en recuperación con evolución favorable.

El equipo de prensa del abogado informó este domingo que, de acuerdo con su familia, Guerrero García “continuará hospitalizado tras la cirugía y su evolución es favorable”.

Los nueve ministros electos deberán rendir protesta el próximo 1 de septiembre en el Senado de la República. El sábado, su equipo comunicó que el futuro togado “cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta”.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas del viernes, cuando regresaba de Oaxaca en su vehículo. Al circular sobre avenida Río Churubusco, otro automóvil lo impactó, provocándole fracturas en el tórax y la nariz que requirieron intervenciones quirúrgicas.

Arístides Guerrero cobró popularidad durante su campaña, luego de subir un video en el que decía que era una candidato a la Corte “más preparado que un chicharrón”.

