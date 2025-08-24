Domingo, agosto 24, 2025
NoticiasNacional

Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, se recupera tras accidente

Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, se recupera tras accidente
Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, se recupera tras accidente
La Jornada

Ciudad de México. Tras el accidente automovilístico del viernes por la noche, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, continúa hospitalizado y en recuperación con evolución favorable.

El equipo de prensa del abogado informó este domingo que, de acuerdo con su familia, Guerrero García “continuará hospitalizado tras la cirugía y su evolución es favorable”.

Los nueve ministros electos deberán rendir protesta el próximo 1 de septiembre en el Senado de la República. El sábado, su equipo comunicó que el futuro togado “cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta”.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas del viernes, cuando regresaba de Oaxaca en su vehículo. Al circular sobre avenida Río Churubusco, otro automóvil lo impactó, provocándole fracturas en el tórax y la nariz que requirieron intervenciones quirúrgicas.

Arístides Guerrero cobró popularidad durante su campaña, luego de subir un video en el que decía que era una candidato a la Corte “más preparado que un chicharrón”.

También puedes leer: ‘Purificarán’ ministros electos sede de la SCJN

Temas

Más noticias

Nacional

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...
Nacional

Hijo de JC Chávez enfrentará proceso penal en libertad

Denise Lucero -
Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr, enfrentará proceso penal por ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Deja Vidulfo Rosales representación de los 43; se iría a la SCJN

La Jornada -
Jared Laureles y Daniel González Ciudad de México. Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con ello deja...
00:02:01

Ávalos exige anular elección de ministros de la Corte; está plagada de ilegalidades

Juan Luis Cruz Pérez -
La senadora de la República por el PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca demandó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule...

Detienen en Arizona a Sandra Téllez, socia propietaria de la Guardería ABC; víctimas exigen su extradición

La Jornada -
Cristina Gómez Lima, corresponsal Hermosillo, Son. A más de 16 años de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, el colectivo Manos Unidas por Nuestros...

Más noticias

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...

Mueren en el Mediterráneo tres niñas migrantes en su intento de llegar a Italia

La Jornada -
Barcelona. Tres niñas hermanas murieron después de que una lancha de goma sobrecargada comenzara a hacer aguas en mal tiempo cuando intentaba cruzar el...

Benefactores de Trump hacen gran negocio con cárceles para migrantes

La Jornada -
Para muchos trabajadores u organizaciones que dependen del gobierno federal, el regreso del presidente Donald Trump al cargo ha significado recortes de empleos, fondos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025