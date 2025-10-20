Apoyo inicial de 10 mil mdp para cien mil familias damnificadas por lluvias: Sheinbaum

Con una proyección de que habrá finalmente cien mil familias damnificadas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que habrá un apoyo inicial de diez mil millones de pesos, independientemente de los recursos que provendrán de Agroasemex que ya está trabajando en evaluar los daños. Posteriormente, en una segunda fase de reconstrucción de infraestructura y viviendas se determinará otra partida.

Durante la conferencia presidencial, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel informó que hasta el momento hay ya 70 mil 445 viviendas censadas (cinco mil 56 en Hidalgo; dos mil 62 en Querétaro; 10 mil 811 en Puebla; 43 mil 578 en Veracruz y ocho mil 938 en San Luis Potosí. Dijo que solo falta concluir el censo en Veracruz e Hidalgo, donde aún hay comunidades aisladas.

Montiel anunció que a partir de este miércoles comenzarán a entregarse veinte mil pesos como un primer apoyo a todas las familias censadas.

Posteriormente, dijo Montiel, habrá un segunda etapa de apoyo en función de los daños que hayan registrado la vivienda: para casas con vivienda media, se otorgarán 20 mil pesos; para daños mayores, 50 mil pesos y para pérdida total de viviendas serán 70 mil pesos.

Al respecto, la presidenta comentó que con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano se evacuarán a las familias que viven en las laderas de los ríos donde hay alto riesgo para ubicarlos en zonas seguras.

Montiel puntualizó que a los comercios se les entregarán apoyos por un monto de cincuenta mil pesos y en el caso de la agricultura y la ganadería, el respaldo oscilará entre 50 mil y cien mil pesos.

En este contexto, la presidenta se refirió a la difusión de un vídeo tomado durante su gira por Santiago Tianguistenco donde ella habla de fijarse por quien vota. Explicó que hubo una tergiversación de sus afirmaciones porque fueron sacadas de contexto.

Narró que ese día, alguien le gritó que el gobierno no estaba haciendo nada, por lo que pidió detenerse para conversar con el señor que le gritó. Su interlocutor anunció su inconformidad señalando al alcalde de Tianguistenco por no estar trabajando.

“Fíjense a qué presidentes municipales ponen”, le comentó. En respuesta le dije que ustedes deben también ver por quienes votan y aclaró que en este caso, el alcalde de Tianguistenco es de Morena. “¿Cómo creen que vamos estar haciendo promoción del voto?” Pero sacan de contexto este pedazo de la conversación. “Es mezquino, muy ruin ese objetivo de estar señalando, tergiversando la información”.

La secretaria detalló que en el caso de los estudiantes, se otorgarán apoyos por 350 pesos para recuperar los útiles escolares y habrá reimpresiones de libros de texto para reponerlos; a las escuelas dañadas se otorgarán 200 mil pesos a 750 escuelas que fueron dañadas con independencia de lo que entregará la aseguradora; se han dictado 282 clínicas de primer nivel dañadas a las que se les va a proporcionar 500 mil pesos.

Por otro lado, se impulsará un programa especial de empleo para contratar a cincuenta mil personas durante cuatro meses para trabajar en la reconstrucción con un sueldo de ocho mil 500 pesos mensuales, equivalente a un salario mínimo. Además se contratará a cinco mil jóvenes para participar en la limpieza.

