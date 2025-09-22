Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum

Ciudad de México. Ante el inicio de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó que se detenga el genocidio que está ocurriendo en Gaza.

Sostuvo que la posición mexicana respecto al conflicto en Medio Oriente es poner fin a la agresión a la población civil en Gaza, por parte del ejército de Israel. Asimismo, para México la alternativa es el reconocimiento de los estados: Israel y Palestina.

Durante su conferencia dijo que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora en su administración se ha dado seguimiento a las denuncias que se han puesto por parte de Chile por la situación que se está viviendo en Gaza.

Recordó que fue en su gobierno se dio por primera vez el reconocimiento pleno de la Embajada de Palestina “con todos sus derechos es en nuestro gobierno en este caso la presidenta recibe las cartas credenciales del Estado palestino, se reconoce como embajadora, es con nuestro gobierno, antes se reconocían representantes como diplomáticos.

