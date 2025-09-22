Lunes, septiembre 22, 2025
NoticiasNacional

Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum

Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum
Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum. Foto OBTURADOR MX
La Jornada

Ciudad de México. Ante el inicio de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó que se detenga el genocidio que está ocurriendo en Gaza

Sostuvo que la posición mexicana respecto al conflicto en Medio Oriente es poner fin a la agresión a la población civil en Gaza, por parte del ejército de Israel. Asimismo, para México la alternativa es el reconocimiento de los estados: Israel y Palestina

Durante su conferencia dijo que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora en su administración se ha dado seguimiento a las denuncias que se han puesto por parte de Chile por la situación que se está viviendo en Gaza

Recordó que fue en su gobierno se dio por primera vez el reconocimiento pleno de la Embajada de Palestina “con todos sus derechos es en nuestro gobierno en este caso la presidenta recibe las cartas credenciales del Estado palestino, se reconoce como embajadora, es con nuestro gobierno, antes se reconocían representantes como diplomáticos.

También puedes ver: Sheinbaum, a favor de dar asilo a niñas y niños palestinos huérfanos

Temas

Más noticias

Nacional

Ex asesor de padres de los 43 coordina equipo del titular de la Suprema Corte

La Jornada -
Vidulfo Rosales Sierra, ex asesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde 2014, ya es funcionario de...
00:03:48
Nacional

La gente decidirá el rumbo de la reforma electoral, asegura Pablo Gómez

La Jornada -
Ciudad de México. Luego del arranque de las audiencias organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el titular de esta instancia, Pablo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:03:48

La gente decidirá el rumbo de la reforma electoral, asegura Pablo Gómez

La Jornada -
Ciudad de México. Luego del arranque de las audiencias organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el titular de esta instancia, Pablo...

Oposición nunca podrá calumniar a AMLO, se quedó en el corazón de la gente: Sheinbaum

La Jornada -
Luis A. Boffil Gómez, corresponsal Mérida, Yuc. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la oposición nunca podrá calumniar al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, porque...

Reino Unido reconoce el Estado Palestino tras incumplimiento de Israel

La Jornada -
Londres.- Gran Bretaña dijo el domingo que reconocía un Estado palestino después de que Israel no cumpliera las condiciones, incluido un alto el fuego...

Más noticias

Ex asesor de padres de los 43 coordina equipo del titular de la Suprema Corte

La Jornada -
Vidulfo Rosales Sierra, ex asesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde 2014, ya es funcionario de...
00:03:48

La gente decidirá el rumbo de la reforma electoral, asegura Pablo Gómez

La Jornada -
Ciudad de México. Luego del arranque de las audiencias organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el titular de esta instancia, Pablo...

Israel compró espacios en Google para difundir falsedades sobre la Flotilla Global Sumud

La Jornada -
El gigante tecnológico y motor de búsqueda en Internet Google autorizó al gobierno de Israel adquirir espacios patrocinados para que usuarios que busquen información...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025